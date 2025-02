“Il diario di Adamo ed Eva” in scena al Teatro Nuovo di Pisa per San Valentino

Written by admin• 8:23 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Il Teatro Nuovo di Pisa ospiterà venerdì 14 febbraio alle ore 21 il debutto dello spettacolo “Il diario di Adamo ed Eva”, una divertente e romantica reinterpretazione dell’omonimo capolavoro di Mark Twain del 1905, con la regia di Luca Biagiotti. Protagonisti sul palco saranno Annalisa Cima e Andrea Console, per una produzione Teatro Nuovo – Binario Vivo.

Il racconto si concentra sull’incontro tra il primo uomo e la prima donna nel Paradiso terrestre, con un tono leggero e giocoso, esplorando la dinamica di due esseri così diversi ma anche incredibilmente simili. Attraverso il confronto tra i punti di vista di Adamo e Eva sull’Eden, sulla mela e sui figli, il regista Luca Biagiotti riflette su come i due protagonisti tentino di trovare un equilibrio, a volte allontanandosi, altre volte ritrovandosi.

“Abbiamo cercato di mettere in relazione i due punti di vista, come spesso accade a tutti noi, con divergenze inevitabili. La domanda è: come trovare un punto d’incontro?” spiega Biagiotti, lasciando al pubblico la curiosità di scoprire il finale.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Nuovo – Binario Vivo APS, sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.

In occasione di San Valentino, il Teatro Nuovo offre una promozione speciale: tutte le coppie che si presentano in teatro riceveranno un biglietto omaggio per lo spettacolo “Il diario di Adamo ed Eva”. L’offerta è valida per coppie di qualsiasi età e genere.

Il biglietto intero costa 15 euro, mentre le tariffe per soci Unicoop, studenti, e dipendenti dell’Università di Pisa sono di 13 euro, e per gli allievi delle scuole di teatro e gli operatori del settore è previsto un biglietto a 10 euro. Per le persone con disabilità, l’accompagnatore entra gratuitamente.

Biglietti online disponibili su: https://www.teatronuovopisa.it/adamo-ed-eva/ o sulla piattaforma Ciaotickets.com.

Per partecipare agli spettacoli del Teatro Nuovo è necessario essere soci di Binario Vivo, con una tessera annuale dal costo di 3 euro. È possibile tesserarsi anche online tramite questo link: Iscrizione online.

Last modified: Febbraio 12, 2025