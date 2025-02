Convegno sulla parità di genere: “Come generare valore per la crescita economica”

Written by admin• 9:44 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Il convegno “Come generare valore con la parità di genere”, che si terrà giovedì 13 febbraio alle ore 15 nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sarà incentrato sulla promozione di ambienti di lavoro più equi e inclusivi come leva per la crescita economica. L’evento, organizzato da ARTES4WOMEN, vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e leader aziendali, che discuteranno di strategie concrete e best practice per promuovere un cambiamento strutturale nel mondo del lavoro.

Il convegno si rivolge a imprese, professionisti e istituzioni interessati a integrare la parità di genere nei propri modelli organizzativi. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Luigi Laurelli, dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Francesca Basanieri, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Toscana, Arianna Menciassi, Prorettrice Vicaria della Scuola Superiore Sant’Anna, Antonio Frisoli, Presidente di ARTES 4.0, Paolo Dario, Direttore Scientifico di ARTES 4.0, e Francesca Tonini, Direttrice Esecutiva di ARTES 4.0, Cofondatrice e Coordinatrice di ARTES4WOMEN.

A seguire, ci saranno interventi di approfondimento da parte di autorevoli relatori, tra cui Maria Paola Monaco, che parlerà del bilancio di genere per la crescita economica e il benessere delle comunità; Calogero Oddo, che discuterà del ruolo del Gender Equality Plan nei progetti europei e delle iniziative della Scuola Sant’Anna per le pari opportunità; Paola Corna Pellegrini, che approfondirà le certificazioni di genere ISO e UNI per la crescita aziendale; Marco Sacchi, che presenterà la politica di Hitachi Rail nella Diversity, Equity & Inclusion; Francesco Zicchino, che parlerà delle pari opportunità nelle piccole imprese; Luisa Quarta, che tratterà della managerialità e DEI per il cambiamento culturale nel mondo del lavoro; Federica Merenda, che discuterà della prospettiva di genere nella ricerca e del contributo delle teorie femministe; Darya Majidi, che parlerà della visione internazionale della parità di genere e dell’empowerment femminile; e Davide Seletti, che presenterà il programma educativo innovativo F1 in Schools.

Il convegno sarà moderato da Enza Spadoni, Cofondatrice e PM di ARTES4WOMEN, che guiderà il pubblico nella sessione interattiva di domande e risposte. Durante l’evento, saranno presentati anche i risultati di una survey condotta su 614 questionari, che forniranno uno spaccato sulla percezione e l’applicazione delle politiche di gender equality in enti e imprese.

La partecipazione al convegno è gratuita, ma è richiesta la prenotazione sul sito convegnopisa.artes4.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare info@artes4.it.

Last modified: Febbraio 12, 2025