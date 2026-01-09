Written by Gennaio 9, 2026 11:39 am Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

“Cono o coppetta?” non va in scena: come richiedere il rimborso

CASCINA- La Città del Teatro di Cascina informa che lo spettacolo “Cono o coppetta?” con Ginevra Fenyes, previsto per venerdì 6 febbraio alle ore 21.00, è stato annullato a seguito della cancellazione della tournée da parte della produzione.

I biglietti già acquistati potranno essere rimborsati secondo le seguenti modalità:

  • Acquisti online su TicketOne
    Il rimborso può essere richiesto collegandosi al sito:
    https://www.rimborsi.ticketone.it/
  • Acquisti presso punti vendita TicketOne
    Il rimborso va richiesto presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.
  • Acquisti presso la biglietteria del teatro
    È necessario rivolgersi direttamente alla biglietteria della Città del Teatro negli orari di apertura.

Il termine ultimo per la richiesta di rimborso è venerdì 6 marzo 2026.

Per ulteriori informazioni:
050 744400 (interno 1)
biglietteria@lacittadelteatro.it

