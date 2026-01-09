“Cono o coppetta?” non va in scena: come richiedere il rimborso

CASCINA- La Città del Teatro di Cascina informa che lo spettacolo “Cono o coppetta?” con Ginevra Fenyes, previsto per venerdì 6 febbraio alle ore 21.00, è stato annullato a seguito della cancellazione della tournée da parte della produzione.
I biglietti già acquistati potranno essere rimborsati secondo le seguenti modalità:
- Acquisti online su TicketOne
Il rimborso può essere richiesto collegandosi al sito:
https://www.rimborsi.ticketone.it/
- Acquisti presso punti vendita TicketOne
Il rimborso va richiesto presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.
- Acquisti presso la biglietteria del teatro
È necessario rivolgersi direttamente alla biglietteria della Città del Teatro negli orari di apertura.
Il termine ultimo per la richiesta di rimborso è venerdì 6 marzo 2026.
Per ulteriori informazioni:
050 744400 (interno 1)
biglietteria@lacittadelteatro.it