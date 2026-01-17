Il cordoglio del Pisa per la scomparsa di Rocco Comisso

PISA – “Il Presidente Giuseppe Corrado, a nome di tutto il Pisa Sporting Club, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’ACF Fiorentina Rocco B. Commisso“.
“La società nerazzurra- si legge nella nota – è vicina in questo momento al dolore della famiglia e del club viola”.
Rocco Commisso, è scomparso all’età di 76 anni dopo un lungo periodo di cure negli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato diffuso dal club viola a nome della famiglia.Last modified: Gennaio 17, 2026