L’Effemeride Pisana del 17 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia

Sabato 17 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:48 e tramonta alle 17:06, le ore di luce solare sono 9 e 18 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 326mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Sant’Antonio abate

Coma, Egitto, 250 ca. – Tebaide (Alto Egitto), 17 gennaio 356

Patrono di Misterbianco, Sant’Antonio Abate, Aci Sant’Antonio, Laives, Tavagnacco, Rosà, Sant’Angelo Lodigiano, Valmadrera, Castelletto sopra Ticino, Costa Volpino e di altri comuni

Protettore di eremiti, monaci, canestrai, becchini, dell’agricoltura, di animali domestici, bestiame, cavalli, stalle, agricoltori, allevatori, macellai, salumieri e fabbricanti di spazzole

È invocato quando si subisce un’ingiustizia, viene rubato qualcosa, per farci riappacificare, per trovare l’amore e far tornare l’armonia in famiglia

Protegge contro gli incendi, le malattie contagiose, le varici, il prurito e le malattie della pelle come l’herpes zoster, i foruncoli, le eruzioni cutanee in genere, la peste e lo scorbuto

Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250, a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono il consiglio. La sua vicenda è raccontata da un discepolo, sant’Atanasio, che contribuì a farne conoscere l’esempio in tutta la Chiesa. Per due volte lasciò il suo romitaggio. La prima per confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso il Conciliio di Nicea. Nell’iconografia è raffigurato circondato da donne procaci (simbolo delle tentazioni) o animali domestici (come il maiale), di cui è popolare protettore.

Oggi è il giorno di:

Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei

Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali

Giorno di Braccio di Ferro

La citazione del giorno:

Capace di rubare con la stessa abilità con la mano destra e con la sinistra. (Ambrose Bierce)

E’ accaduto il 17 gennaio nel mondo:

395 – Alla morte di Teodosio I, l’Impero romano viene definitivamente suddiviso in Impero d’Oriente, governato da Arcadio, e Impero d’Occidente, governato da Onorio

1377 – Papa Gregorio XI riporta il papato a Roma dietro le preghiere di Caterina da Siena

1773 – James Cook, a bordo della HMS Resolution, è il primo europeo a oltrepassare il Circolo polare antartico

1916 – Viene fondata la Professional Golfers Association (PGA)

1925 – Benito Mussolini firma le “leggi fascistissime”, rendendo così fuori legge tutti i partiti al di fuori del Partito Nazionale Fascista

1929 – Braccio di Ferro, un personaggio dei fumetti creato da Elzie Crisler Segar, appare per la prima volta con una striscia su un quotidiano

1943 – Il generale Gabriele Nasci ordina al Corpo d’armata alpino di ritirarsi dal fronte del Don

1944 – Seconda guerra mondiale – Le forze alleate lanciano il primo di quattro attacchi con l’intento di sfondare la Linea Gustav diretti a Roma, uno sforzo che avrebbe richiesto alla fine quattro mesi di intensi combattimenti

1945 – I nazisti cominciano a “evacuare” il Campo di concentramento di Auschwitz

1946 – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tiene a Londra la sua prima sessione

1977 – Gary Gilmore, un assassino, viene giustiziato da un plotone di esecuzione nello Utah, ponendo fine a una moratoria di dieci anni sulla pena di morte negli Stati Uniti

1985 – La British Telecom annuncia il ritiro delle celebri cabine rosse del telefono britanniche

1988 – Su Canale 5, alle ore 19.05, viene trasmessa la prima puntata di Casa Vianello, con un successo tale che l’ultima puntata della sitcom sarà mandata in onda (nel 2007) dopo 16 stagioni e 337 puntate (19 anni dopo)

1995 – Un terremoto di magnitudo 7,3, chiamato Grande terremoto di Hansin, ha luogo nei pressi di Kōbe, in Giappone, causando gravi danni alle costruzioni e facendo oltre 6.400 vittime

1998 – Paula Jones accusa il presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton di molestie sessuali

2002 – Il Monte Nyiragongo, nella Repubblica Democratica del Congo, erutta, causando 400.000 sfollati

2011 – Steve Jobs lascia il posto come amministratore delegato della Apple a Tim Cook

La frase del giorno di Frate Indovino:

Dall’asino non cercare lana



Nati il 17 gennaio:

MUHAMMAD ALI

Pugile statunitense

α 17 gennaio 1942 ω 3 giugno 2016

AL CAPONE

Criminale statunitense

α 17 gennaio 1899 ω 25 gennaio 1947

JIM CARREY

Attore canadese

α 17 gennaio 1962

DALIDA

Cantante e attrice italiana naturalizzata francese

α 17 gennaio 1933 ω 3 maggio 1987

JAMES EARL JONES

Attore e doppiatore statunitense

α 17 gennaio 1931 ω 9 settembre 2024

BENJAMIN FRANKLIN

Scienziato e politico statunitense

α 17 gennaio 1706 ω 17 aprile 1790

PIETRO PAROLIN

Cardinale cattolico italiano

α 17 gennaio 1955

Deceduti il 17 gennaio:

BOBBY FISCHER

Campione di scacchi statunitense

α 9 marzo 1943 ω 17 gennaio 2008

SANT’ANTONIO ABATE

Abate, eremita e santo cattolico egiziano

α 12 gennaio 251 ω 17 gennaio 356

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0)

