Un’immobile in comodato gratuito alle associazioni per attività sociali

Written by admin• 11:07 am• Cascina, Attualità

CASCINA – Il Comune di Cascina ha pubblicato una procedura comparativa per l’individuazione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale al fine di stipulare una convenzione per la realizzazione di attività sociali, ricreative e culturali negli spazi comunali in via Tosco Romagnola 1921.

I locali si prestano ad accogliere attività e servizi di tipo sociale, ricreativo e culturale, a beneficio della comunità locale e in coerenza con le finalità di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore. L’amministrazione comunale intende mettere a disposizione, attraverso la stipula di un comodato d’uso a titolo gratuito, questo immobile e l’area verde collegata quale contributo in natura a sostegno delle attività promosse dal soggetto gestore, che si farà carico delle spese di manutenzione ordinaria e delle utenze dell’immobile.

Le attività oggetto dell’avviso dovranno riguardare in particolare: iniziative ricreative e culturali a favore della cittadinanza; iniziative di aggregazione sociale per famiglie, minori, giovani e con particolare attenzione per gli anziani; iniziative inclusive rivolte a soggetti fragili o a rischio di isolamento con particolare attenzione alla terza età; iniziative volte a promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione; iniziative volte alla promozione del benessere sociale della comunità; iniziative turistiche di interesse sociale e/o culturale. La proposta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 26 gennaio 2026, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it. Tutte le info, l’avviso pubblico e i moduli di partecipazione al link https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/attivita-e-iniziative-di-sostegno

Last modified: Gennaio 17, 2026