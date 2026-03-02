Dal 5 marzo la continuità assistenziale alla Casa della comunità di Volterra

Written by Antonio Tognoli• 4:57 pm• Volterra

VOLTERRA – La Società della salute Alta Val di Cecina Valdera e l’Azienda Usl Toscana nord ovest comunicano una variazione del servizio di continuità assistenziale (ex guarda medica) attualmente attivo alle sedi di Saline di Volterra e Ponteginori.

Dal 5 marzo prossimo sarà la nuova Casa della comunità di Volterra (in borgo San Lazzaro) a garantire tale servizio, grazie ad una nuova organizzazione con accesso unitario ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con cui si realizza concretamente l’integrazione tra professionisti, servizi e territorio.

La Casa di comunità di Volterra, infatti, sarà aperta tutti i giorni 24 ore su 24, prevede una presenza infermieristica per dodici ore 7 giorni su 7, che garantirà attività in sede ad accesso diretto e su prenotazione dalle 8 alle 20 dal lunedì alla domenica e, in orario notturno, sabato, domenica, prefestivi e festivi la continuità assistenziale (ex guardia medica).

Si ricorda inoltre che sia nei giorni feriali (dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo), sia nel fine settimana (dalle 8.00 del sabato fino alle 8.00 del lunedì mattina), sia nelle festività infrasettimanali (dalle 8.00 del giorno prefestivo fino alle 8.00 del primo giorno feriale), i cittadini possono chiamare il numero unico per la continuità assistenziale, il 116117, per prestazioni non urgenti. L’utente sarà messo in contatto con personale qualificato per assicurare assistenza o consulenza sanitaria.

