Il Comune di Pisa rinnova il contributo “Sport per Tutti” per il 2025 e introduce il servizio di trasporto per anziani e persone con disabilità

Attualità, Pisa, Sport

PISA – Il Comune di Pisa conferma per il 2025 il contributo “Sport per tutti”, promosso dall’Amministrazione Comunale per incentivare la pratica sportiva tra giovani e adulti, attraverso l’assegnazione di voucher per le persone in difficoltà economica.



Quest’anno, come novità, il bando riservato agli adulti over 65 è stato ampliato per includere anche le persone con disabilità, a condizione che abbiano un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Oltre al voucher, l’Amministrazione sta considerando l’implementazione di progetti che offrano il servizio di trasporto gratuito per facilitare l’accesso alle attività sportive.

In attesa della pubblicazione del bando sul sito ufficiale del Comune di Pisa, l’ufficio Sport ha avviato un’indagine conoscitiva per raccogliere informazioni sul numero di utenti over 65 e persone con disabilità interessate a utilizzare questo servizio.

“Invitiamo tutti coloro che soddisfano i requisiti – afferma l’assessore allo sport Frida Scarpa – a esprimere il proprio interesse per il servizio di trasporto verso le attività sportive disponibili sul territorio. In questo modo, potremo organizzare adeguatamente questo nuovo servizio, che si affianca al contributo del voucher. I due bandi di ‘Sport per tutti’, destinati alle famiglie con bambini e ragazzi e agli anziani o alle persone con disabilità, saranno pubblicati nel mese di gennaio 2025. Il servizio di trasporto è pensato come un’aggiunta utile per le persone più fragili (anziani e disabili) e potrà essere attivato se l’indagine evidenzierà una richiesta concreta, per facilitare la partecipazione alle attività sportive da parte di tutti.”

Le persone over 65 e con disabilità che hanno un ISEE inferiore a 25.000 euro e sono interessate al servizio di trasporto verso le attività sportive possono inviare un’email entro il 25 ottobre all’indirizzo: sport@comune.pisa.it.

