Filippo Inzaghi: “Non dobbiamo pensare alle assenze ma a fare bene e dare una gioia al nostro pubblico”

PISA – Alla vigilia dell’importante sfida con il Cesena Filippo Inzaghi ha parlato davanti a microfoni e taccuini nella Sala Stampa Passaponti della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

FLASH BACK. “La partita di Castellammare di Stabia per me è già archiviata, mi tengo quanto di buono fatto in questo avvio di campionato in cui siamo andati oltre ogni più rosea previsione della vigilia e devo logicamente guardare al futuro, concentrandomi assieme ai giocatori su di un impegno non facile come quello contro i bianconeri romagnoli”.

LE ASSENZE. “Mancheranno sicuramente Mlakar e Tramoni ed in settimana anche Nicholas Bonfanti ha avuto dei problemi e deciderò all’ultimo momento, anche se è convocato, ma noi non dobbiamo pensare alle assenze e fare bene domani con una squadra forte davanti al nostro pubblico”.

SUL CESENA. “Noi siamo una squadra che fa della compattezza la sua arma migliore. Lo Abbiamo dimostrato nelle prime giornate e sono convinto che lo ripeteremo con il Cesena è una squadra che come noi è molto giovane, con un allenatore che stimo ed è molto bravo, gioca bene e sono sicuro che sarà una partita molto bella, sono molto eccitato da vedere come la squadra la affronterà”.

SU ARENA. “Per quanto riguarda Arena domani sarà titolare, mi dispiace averlo penalizzato in questo inizio di Campionato, ma resta un giocatore importante, che ho chiesto espressamente di non cedere”.

IN PROSPETTIVA. “Sia Mlakar che Tramoni saranno pronti dopo la sosta, il fatto che lo sloveno sia convocato in Nazionale non credo incida per niente in quanto non è assolutamente in grado di giocare, mentre Albidgaard è un pò in ritardo, non avendo svolto appieno la preparazione per poi aver subito un infortunio contro la Juventus, ma sta recuperando la migliore condizione e noi puntiamo molto su di lui”.

SU LIND. “Su Lind occorre avere pazienza, è giovane ed ha bisogno di tempo, ma noi stiamo certi della sua forza, che è il motivo per cui l’abbiamo acquistato, mentre non credo assolutamente che il finale un pò rissoso della gara di Coppa Italia, possa influire sulla prestazione di domani, che deve essere vista esclusivamente come un’occasione per regalare una grande prestazione al nostro pubblico”.

