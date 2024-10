Michele Mignani: “Incontreremo un Pisa che avrà voglia di rivalsa, dovremo essere pronti a dare battaglia”

Scritto da admin• 4:16 pm• Pisa SC

Il tecnico del Cesena, Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Pisa, in programma all’Arena Anconetani, sabato 5 ottobre alle ore 15.Queste le sue parole che abbiamo estrapolato dal portale “Cesena Today” :

di Maurizio Ficeli

Commento sulla classifica :”Si può pensare di sognare, ma si deve anche stare attenti perché la classifica è molto corta e il campionato molto equilibrato. Non guardo oltre la partita di domani, il nostro obiettivo deve solo essere quello di fare tanti punti”.

Sul Pisa : “E’ una piazza calorosa, hanno un allenatore, Inzaghi, che in questa categoria è stato un vincente ed è un grande motivatore, incontreremo un Pisa che avrà voglia di rivalsa, dovremo essere pronti a dar battaglia “.

Cesena al gran completo: “Stanno tutti bene, compreso Tommaso Berti. Stava già bene contro il Mantova ma lo svolgimento della partita mi ha indirizzato verso altre scelte. Il gruppo squadra è tutto sul pezzo”.

Riguardo alle difficoltà a gestire le situazioni nelle quali il Cesena si trova in vantaggio: “E’ un aspetto migliorabile, lo stesso vale per i gol presi da palla inattiva. Ma ci metterei la firma ad andare sempre in vantaggio. A volte bisogna essere più bravi nella gestione, ma a volte ci sono anche le qualità degli avversari. Non credo che la squadra si accontenti, bisogna mantenere la personalità in campo per lunghi tratti della partita”.

Che partita sarà :”I giocatori sono consapevoli che domani affronteranno una partita di livello altissimo. Dal primo giorno in cui sono arrivato a Cesena ho pensato a come migliorare la squadra, dobbiamo essere ambiziosi ma realisti”.

Michele Mignani (Foto Cesena Today)

Last modified: Ottobre 4, 2024