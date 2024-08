Ritorna a Pontedera il mezzo mobile per lo screening mammografico

Scritto da admin• 3:18 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Da giovedì 22 agosto 2024, il mezzo mobile per lo screening mammografico torna all’ospedale “Lotti” di Pontedera.

L’unità, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17, sarà posizionata in un cortile interno dell’ospedale, con spazi dedicati all’accettazione e all’attesa.

La mammografia, gratuita per le donne tra i 50 e i 74 anni, permette di individuare precocemente noduli silenti. Le pazienti invitate devono presentarsi con la lettera di convocazione e compilare il modulo.

“La mammografia di controllo è altamente raccomandata – sottolinea la dottoressa Di Stefano – e invito tutte le donne a partecipare. Per qualsiasi domanda o dubbio, è possibile contattare il nostro numero unico per gli screening oncologici, 0584 498004, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30. Un operatore sarà disponibile per rispondere a tutte le richieste. Inoltre, il numero può essere utilizzato per riprogrammare l’appuntamento nel caso in cui la paziente non possa presentarsi, consentendo così di assegnare il posto ad un’altra donna.“

