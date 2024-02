Il Comune acquisisce definitivamente l’area dell’ex scalo merci ferroviario dove sorgerà il terminal autobus

Scritto da admin• 10:13 am• Pontedera, Attualità, Tutti

PONTEDERA – La partita per l’acquisizione dell’ex scalo merci ferroviario di via Brigate Partigiane, destinato a diventare il nuovo terminal degli autobus, è stata ufficialmente chiusa. Il Comune ha recentemente completato l’acquisto delle restanti parti dell’area, che si estende su una superficie totale di 6274 metri quadrati.

Questa operazione riveste una grande importanza poiché trasformerà radicalmente un’area della città, quella della stazione, e anticipa la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, prevista con un investimento di 6,3 milioni di euro.

Palazzo Stefanelli aveva avviato il progetto di spostamento del terminal già nel 2021, acquisendo inizialmente le prime due particelle destinate a parcheggio pubblico. Con questa seconda acquisizione di altre due particelle, per un costo leggermente superiore a 120mila euro, da “Nuova Sistemi Urbani spa”, società del gruppo Fs Italiane, sarà disponibile l’area per la costruzione del nuovo terminal degli autobus. Il progetto avrà un costo di oltre 1,2 milioni di euro, permettendo di liberare la zona attualmente occupata per la futura costruzione della caserma dei Carabinieri.

“Si tratta di un passaggio fondamentale e preliminare“, commenta il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, “per la nuova sede dell’Arma, che rappresenta una priorità assoluta. Un obiettivo che gli anni della pandemia e l’imprevisto investimento per la realizzazione del Polo Carlesi hanno solo rimandato nel tempo. Adesso siamo pronti per iniziare“.

Last modified: Febbraio 24, 2024