Il Centro di simulazione medica Aoup riaccreditato dall’American Heart association fino al 2026: in questi anni numeri altissimi

PISA – Il Centro di simulazione medica dell’Aoup ha ricevuto anche per il prossimo triennio, fino al gennaio 2026, l’accreditamento quale provider Aha-American heart association, una delle più importanti società mondiali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell’ictus.

Un riconoscimento che equivale alla ratifica formale di un percorso ormai consolidato, iniziato anni fa, che ha visto accrescersi enormemente l’offerta formativa di corsi di simulazione del Centro, diretto dalla dottoressa Alda Mazzei, spalmati su quasi tutte le specialistiche mediche e chirurgiche, grazie al supporto del gruppo della Formazione dell’Aoup e che, in particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmonare, in tempo di pandemia da Covid-19 ha visto anche l’aggiornamento, da parte di Aha, delle procedure con algoritmi specifici per Blsd (operatori sanitari e laici), Acls provider e Pals provider, per proteggere gli operatori impegnati nelle manovre dal rischio di contrarre l’infezione.

Oltre ai corsi accreditati da Aha, sono stati introdotti nel Centro di simulazione medica nuovi percorsi formativi integrati anche di nuove modalità (webinar, corsi fad), estendendo l’offerta, oltreché ai professionisti strutturati, interni e di altre aziende sanitarie, anche agli studenti dell’Università di Pisa, agli specializzandi del Corso di laurea in Medicina e chirurgia che si certificano di Blsd , Acls, Pals per volontà dell’Ateneo e anche a tutti gli studenti del terzo anno del Corso di laurea in Infermieristica.

Un volume di attività formative tale che, dal dicembre del 2021, l’Aoup ha ottenuto il coordinamento della Rete regionale per la formazione in simulazione, con la responsabilità affidata alla dottoressa Marzia Raffaelli (già responsabile della Formazione dell’Unità operativa Politiche e gestione delle risorse umane, diretta dalla dottoressa Gabriella Pellegrini). L’obiettivo, garantire il supporto allo svolgimento di funzioni di utilità comune per tutti i 13 centri della rete, sviluppare l’immagine e l’azione verso l’esterno nonché acquisire finanziamenti per il potenziamento della formazione in simulazione in Toscana. L’Aoup infatti è un polo di rilievo per questo tipo di attività per l’intera Toscana: il Centro di Simulazione Medica, in particolare, è infatti passato dai 44 corsi, con 577 partecipanti (290 interni, 287 esterni) del 2013, ai 189 corsi del 2022 con 2332 partecipanti (1501 interni, 831 esterni).

Le attività 2023 sono già partite con la certificazione Blsd degli studenti del Corso di Laurea di Infermieristica, complessivamente saranno realizzati 190 corsi che comprendono tutte le certificazioni Aha e nuovi format, pensati per rispondere alle crescenti esigenze del personale sanitario e realizzati anche in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest.

