Al Cineclub Arsenale la proiezione di “I nostri ieri” e l’incontro con il regista Andrea Papini

Scritto da admin• 6:45 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – In un momento storico in cui il tema della detenzione nelle carceri è sempre più all’ordine del giorno, Mercoledì 1 Marzo alle 20.30 il Cineclub Arsenale di Pisa ospita un evento per riflettere sulla tematica attraverso il cinema.

Il regista Andrea Papini presenterà il suo film “I nostri ieri” che ha per protagonisti Peppino Mazzotta e Francesco Di Leva, e prenderà parte ad un momento di approfondimento moderato dall’avvocato penalista Andrea Callaioli, in cui intereverranno Luca Bresciani, docente di Diritto penitenziario presso l’Università di Pisa, Daniela Conviti per l’Associazione “Controluce”, Fabio Mordà per “Oltre il Muro – Società della Salute Cooperativa Arnera”, e alcuni membri dell’assoziazione “L’Altro Diritto Pisa”.

Il film racconta la storia di Luca, un regista che sta tenendo un corso di cinema presso un istituto carcerario, e chepropone al ristretto gruppo di detenuti che lo frequentano un tema particolare. Cominciando da uno di loro, estratto a sorte, si ricostruirà il reato commesso. Toccherà a Beppe, un camionista che ha ucciso una giovane donna. Luca andrà ad incontrare i familiari e conoscerà anche, nel corso delle riprese sul luogo del delitto, la sorella della vittima.

Last modified: Febbraio 28, 2023