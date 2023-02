Parma – Pisa 0-1. Touré su invito di Torregrossa piega i ducali. Al Tardini un superPisa!

Scritto da admin• 7:35 pm• Pisa SC, Tutti

PISA – Con un gol di Idrissa Touré su assist di Ernesto Torregrossa al minuto 82 il Pisa espugna il Tardini di Parma e si porta momentaneamente a quota 41 punti in classifica ad un solo punto dalla Reggina sconfitta 2-1 a Cosenza. Una vittoria pesantissima e di grande maturità, anche in prospettiva della sfida che vedrà i nerazzurri opposti sabato pomeriggio (ore 14) a Palermo all’Arena Garibaldi.



di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Il Pisa scende in campo al Tardini con la maglia celeste di Tramontana, Parma in maglia bianca con lo scudo ducale sul petto. L’inizio non è scoppiettante come al solito, le due squadre si studiano e si rispettano. Sugli spalti non c’è un grande pubblico a parte le due tifoserie più calde. Da Pisa sono arrivati 1.127 supporters e non sono numeri qualunque visto il giorno feriale ed in notturna. La Curva parmense è piena ed al fianco della squadra dopo l’impresa di Frosinone. Il Pisa fraseggia bene ma non è preciso. Morutan e Vazquez sono i due giocatori con maggior estro e quando si accendono danno l’impressione di far paura. I primi due tiri nello specchio della porta sono di Sohm per il Parma dopo una dormita di Nagy e Gargiulo pochi minuti più tardi. Ci prova anche Sibilli con il sinistro su invito di Touré, palla tra le braccia di Chichizola. In una gara tranquilla il primo ammonito del match è Calabresi anche se il fallo come dimostrato dal replay sembra non esserci. Dalla punizione pasticciata da Ansaldi ne esce comunque una conclusione pericolosa di Zanimacchia che lambisce il palo della porta difesa da Nicolas. Dall’altra parte invece ci prova Beruatto per il Pisa, ma il suo sinistro termina sul fondo con Chichizola che controlla la traiettoria. La gara ora è vivace. Il Pisa si fa pericoloso con Touré che apre a destra per Calabresi il quale rasoterra in mezzo costringe alla respinta la retroguardia parmense, poi Touré non è preciso e Man sbaglia l’impostazione del contropiede per fortuna del Pisa che sarebbe stato scopertissimo. Intorno al 36’ si fa male al ginocchio dopo uno scontro Caracciolo. Niente di grave dopo alcuni minuti di cure. Intanto Morutan pesca al bacio Sibilli che controlla in area ma viene fermato in angolo. Poco più tardi su un errato controllo di Osorio Sibilli se ne va verso l’area di rigore ma perde l’attimo, la palla termina a Morutan, ma il suo destro viene respinto. Dall’altra parte Bernabé ha troppo spazio fortuna per il Pisa che prima sbaglia l’assist verso Vazquez e poi calcia altissimo sopra la traversa di Nicolas. La prima frazione dopo un minuto di recupero, si chiude con il risultato di 0-0.

IL SECONDO TEMPO. Per il Parma rimane negli spogliatoi Ansaldi, al suo posto Zagaritis. Nel frattempo dopo pochi secondi dall’inizio scontro testa contro testa Dell’Orco-Moreo con il numero 32 nerazzurro che ha la peggio. Poco dopo scontro tackle duro tra Zagaritis e Calabresi. Si prosegue a gran ritmo, ma senza grandi occasioni. Al 7’ dopo una respinta della difesa ducale, ci prova Sibilli dai 25 metri, palla alta sopra la traversa. Buon momento per il Pisa. Calabresi recupera una gran palla crossa in mezzo per Moreo, che anticipa Osorio ma il suo destro è respinto dal corpo di Chichizola. La risposta del Parma è in una conclusione di Vazquez, ma la palla termina di un soffio alta. Il Pisa spinge e cerca il gol: Gargiulo crossa da sinistra ma Zagaritis toglie la sfera dalla testa di Moreo. Dalla parte opposta Bernabé crossa rasoterra in mezzo e Man con tre giocatori del Parma non riescono a trovare la deviazione vincente ad un passo dalla porta: Beruatto spazza via la minaccia. Il Pisa può far male in contropiede: Beruatto apre per Moreo che entra in area da destra ma alla fine perde l’attimo giusto e serve Touré che ci incischia e cade. Niente di fatto per il Pisa. Gara però apertissima e bellissima al Tardini tra due squadre che giocano a viso aperto. Nel Pisa i primi due cambi al minuto 72: dentro Matteo Tramoni e Mastinu per Morutan e Gargiulo, poco dopo nel Parma dentro Hainaut e Bonny per Sohm e Man. Ultimo quarto d’ora di gara al Tardini. Al 77’ c’è il ritorno in campo di Torregrossa assente dal dicembre scorso che rileva Sibilli che anche questa sera si è mosso molto bene. Al minuto 82 contropiede palla a Torregrossa che serve Touré in area che lascia partire un destro che si insacca sotto l’incrocio dei pali: Pisa in vantaggio a otto dalla fine. Appena entrato subito un assist per Ernesto Torregrossa. Ancora un gran gol per Idrissa Touré. Pecchia getta nella mischia Charpentier. D’Angelo invece inserisce Rus e De Vitis. Sono cinque i minuti di recupero concessi da Aureliano.



PARMA – PISA 0-1



PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi (46’ Zagaritis); Bernabé, Juric (85’ Charpentier), Sohm (75’ Hainaut) Zanimacchia (81’ Benedyack) Vazquez, Man (75’ Bonny). A disp. Buffon, Corvi, Balogh, Cobbaut, Coulibaly, Inglese, Circati. All. Fabio Pecchia.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Touré, Nagy (87’ De Vitis) Gargiulo (72’ Mastinu) Morutan (72’ Tramoni M.), Sibilli (77’ Torregrossa) Moreo (87’ Rus). A disp. Livieri, Guadagno, Esteves, Zuelli, Sussi, Masucci, Tramoni L. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Aureliano di Bologna

RETI: 82’ Touré (Pi)

NOTE: serata fresca, terreno in buone condizioni. Angoli 4-1. Ammoniti Calabresi (Pi), Barba (Pi), Pecchia (Pr). Espulso Valenti (Pr) al 95’ Rec pt 1’; st 5’.

