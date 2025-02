Il Catanzaro batte il Cittadella e sale al quinto posto. Oggi in campo cinque gare del ventiseiesimo turno

Written by admin• 8:23 am• Pisa SC

PISA – Il Catanzaro batte (1-0) con una rete del solito Pietro Iemmello il Cittadella e sale al quinto posto in classifica a quota 39 punti. Oggi la ventiseiesima giornata prosegue con cinque incontri al sabato – di cui quattro alle ore 15, mentre Bari-Cremonese si svolge alle 17:15 – per concludersi con altre quattro gare al pomeriggio di domenica 15 dicembre, tre delle quali alle ore 15, mentre Cesena – Pisa è in programma alle 17:15 e chiude il turno.

di Giovanni Manenti

Detentore dell’attuale miglior serie positiva con 7 gare senza sconfitte, il Catanzaro ospita al “Nicola Ceravolo” il Cittadella con la speranza di allungare tale imbattibilità e proseguire nel consolidare la propria posizione all’interno della Zona Playoff, pur se i granata veneti (non a caso reduci dal successo di Pisa) vantano proprio nelle gare esterne il loro punto di forza con ben sei affermazioni (solo Sassuolo e Pisa hanno fatto meglio) anche se i precedenti in Calabria parlano di una sola occasione a fine settembre 2023 con il match concluso sull’1-1, nel mentre il programma del sabato pomeriggio si apre con la ghiotta opportunità offerta alla Capolista Sassuolo, affrontando il Brescia al “Mapei Stadium”, di ampliare il proprio margine nei confronti delle più dirette inseguitrici, tutte impegnate in trasferta, per una sfida, peraltro, che nelle ultime cinque gare in terra emiliana, ha visto prevalere il segno “x”, uscito in tre occasioni contro una vittoria per parte, con quella delle “Rondinelle” risalente esattamente a 15 anni fa, il 27 febbraio 2010, un 2-0 a firma Vass e Possanzini.

In contemporanea con la Capolista, scende in campo a poche decine di chilometri di distanza anche lo Spezia, impegnato a Modena contro una formazione che non può permettersi passi falsi dopo i risultati dell’ultimo weekend (a tre punti sia dalla Zona Playoff che da quella Playout), così come i bianconeri liguri hanno il compito di credere nelle possibilità di Promozione diretta, pur con tutte le difficoltà del caso legate alle sfide del “Braglia”, con una tradizione nettamente negativa, visto che nelle 23 gare disputate dal secondo dopoguerra ad oggi gli ospiti hanno conquistato l’intera posta solo nel 1996 in Serie C1, un 2-1 curiosamente maturato con due reti realizzate nel recupero, mentre la Sampdoria, che è tornata a “vedere la luce” dopo due successi consecutivi che l’hanno proiettata ai margini della Zona Playout, rende visita al SudTirol che sta perseguendo analogo obiettivo e che, in caso di vittoria, raggiungerebbe proprio i blucerchiati a quota 28 punti in Classifica, sperando magari di replicare il 3-1 della scorsa stagione nell’unico precedente al “Druso” fra le due squadre..

Al confronto in Alto Adige guardano con interesse anche Carrarese e Salernitana, che si affrontano alla stessa ora allo “Stadio dei Marmi” con i padroni di casa apuani reduci da ben cinque sconfitte consecutive che li hanno fatti precipitare dai margini della Zona Playoff in piena Zona Playout, ragion per cui alla compagine di Mister Calabro non vi è altra alternativa che la conquista dei tre punti, mentre i campani rivitalizzati dalla “cura Breda” che ha fruttato 7 punti negli ultimi quattro turni, intendono proseguire in un tale trend per uscire il prima possibile dalle zone basse della Graduatoria, al contrario della gara che conclude il programma pomeridiano del sabato che oppone al “San Nicola” Bari e Cremonese, con i padroni di casa chiamati a cercare di ridurre il distacco (attualmente pari a 7 lunghezze …) dai grigiorossi lombardi in ottica quarto posto quanto mai importante per la griglia Playoff, così come gli ospiti puntano ad accorciare il margine dallo Spezia per la terza posizione, pur se nelle 24 gare disputate in Puglia se ne sono aggiudicate solo tre (rispetto ai 7 pareggi ed alle 14 affermazioni biancorosse), ancorché l’ultima vittoria risalga al 7 aprile scorso, un 2-1 su cui mise la propria firma Collocolo.

In chiave Playoff, altra occasione per confermare il proprio ruolo di “!matricola terribile” si offre alla Juve Stabia, ospitando al “Romeo Menti” il fanalino di coda Cosenza al quale la vittoria di sabato scorso sulla Carrarese ha restituito un tenue filo di speranza al fine di evitare la retrocessione diretta, con entrambi i tecnici a dover lamentare le assenze per squalifica di Pierobon e Floriani Mussolini fra i padroni di casa e di Mazzocchi per gli ospiti, con altresì l’unica affermazione dei silani in terra campana in Campionato risalente al 2-1 del marzo 2018, così come gli alibi stanno finendo per il Palermo ed il suo tecnico Dionisi, non potendo fallire l’obiettivo dei tre punti nella sfida del “Renzo Barbera” contro il Mantova, dopo averne conquistato solo uno nelle ultime tre giornate, pur se i virgiliani non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo la doppia sconfitta contro Modena e Sassuolo che li ha visti risucchiati ai margini della Zona Playout.

Terreno quanto mai insidioso nel quale si trova anche il Frosinone, penultimo in Classifica a quota 22 e con 6 punti da recuperare per la salvezza, che spera, affrontando la Reggiana al “Benito Stirpe”, di tornare ad assaporare la gioia di un successo che per i padroni di casa manca dall’ultimo turno del Girone di andata (2-0 sulla Salernitana), ancorché i granata emiliani siano a loro volta appena ai margini della Zona Playout, con il programma del 26esimo turno a concludersi con la sfida del “Dino Manuzzi” fra Cesena e Pisa da interpretarsi nella doppia ottica di lotta per la Promozione diretta per i nerazzurri e di accesso ai Playoff per i bianconeri, con entrambi gli allenatori a dover fare a meno (Calo e Ciofi per i padroni di casa, Rus e Lind per gli ospiti) di due pedine per squalifica, in un confronto che Mister Inzaghi si augura possa avere lo stesso esito del 2-1 “targato” Kutuzov e Cerci del Torneo Cadetto 2007-’08, ultima vittoria esterna dei toscani contro i romagnoli.

Programma 26esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 14 febbraio 2025, ore 20:30

Catanzaro – Cittadella 1-0

Sabato 15 febbraio 2025, ore 15:

Carrarese – Salernitana

Modena – Spezia

Sassuolo – Brescia

SudTirol – Sampdoria

Bari – Cremonese (ore 17.15)

Domenica 16 febbraio 2025, ore 15:

Frosinone – Reggiana

Juve Stabia – Cosenza

Palermo – Mantova

Cesena – Pisa (ore 17.15)

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo punti 58; PISA 53; Spezia 49; Cremonese 40; Catanzaro 39; Juve Stabia 36; Bari, Cesena 33; Palermo 31; Modena, Cittadella 30; Brescia 29, Reggiana, Sampdoria, Mantova 28; Carrarese 27; Salernitana, SudTirol 25; Frosinone 22; Cosenza 21.

