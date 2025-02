Calcio a 5 Serie C1. Cus Pisa, tris al Remole. Il Cherubino mantiene il +4 su IBS Le Crete. Risultati e classifica

Written by Antonio Tognoli• 9:24 am• Pisa, Sport

PISA – Il Cus Pisa batte in casa (3-0) l’ostico avversario del Remole di Pontassieve. Partono subito fortissimo i ragazzi gialloblu che applicano un pressing asfissiante sugli avversari, la partita rimane in equilibrio fino al gol di Falleni al 13’, gli ospiti non stanno a guardare e impegnano per due volte il portiere Vernace, ma i padroni di casa fanno registrare un numero di occasioni più elevato e per ben due volte il portiere ospite con due parate prodigiose nega il raddoppio.

Si va a riposo sul risultato di uno a zero per il Cus Pisa, nella ripresa gli uomini di mister Agosti faticano a trovare il raddoppio, ma i cherubini spingono costantemente e raddoppiano al minuto 8 con un azione di mago Barbieri che sul fondo salta due avversari e mette al centro per la rete di Superpippo Bruna. Nel finale gli ospiti tentano di attaccare con il portiere in movimento, ma vengono puniti al 19’ da Fabrizio Camero che chiude il match. Nonostante le numerose assenze di capitan Raddi, Gabriele Orrù e il convalescente Manuel Stara i pisani dimostrano una forte coesione di gruppo e mantengono la leadership della classifica a +4 sulle Le Crete che regge il passo con una rotonda vittoria di 12-3 sul Monsummano. Il prossimo match vedrà il giallo blu in trasferta con il temibile Alberino a Siena.

I risultati della diciannovesima giornata Serie C1 calcio a 5

Città di Massa – Atletico Fucecchio 7-2

Cus Pisa – Remole 3-0 Falleni, Bruna, Camero F.

Alberino – Futsal Lucchese 1-2

Deportivo Chiesanuova – La 10 Livorno 9-4

Ibs Le Crete – Monsummano 12-3

Sporting Tau – San Giovanni 3-6

Vigor Fucecchio – Poggibonsi 4-3

LA NUOVA CLASSIFICA

Cus Pisa 49

IBS Le Crete 45

San Giovanni 38

Alberino 31

Remole 30

Vigor Fucecchio 28

Atletico Fucecchio 28

Futsal Lucchese 27

Città di Massa 23

Deportivo Chiesanuova 23

Monsummano 22

Virtus Poggibonsi 16

La 10 Livorno 16

Sporting Tau Futsal 9

Last modified: Febbraio 15, 2025