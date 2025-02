L’anno dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa inizia … a tavola con “Chef di bordo”

Written by admin• 8:09 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA – Lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa inizia l’anno con quello che è l’evento più atteso da molti soci: il contest di cucina “Chef di bordo” che si è svolto sabato 8 febbraio.

Quattro cuochi selezionati presentano altrettante ricette che i soci degustatori valutano e premiano al termine di una piacevole serata. Valutazioni che devono tenere conto della fattibilità in barca come requisito essenziale, poi il gusto, la presentazione e l’originalità del piatto. Quest’anno la ricetta vincitrice ha i profumi del mare di Sicilia ed è stata presentata e brillantemente preparata da Benedetto Carbone.

Un primo piatto che è stato presentato dopo l’antipasto “Polpettine di merluzzo in salsa rosa” di Luisa Cognetti e seguito da un secondo preparato da Raffaella Carpita, vincitrice delle ultime due edizioni, dedicato ad un’altra isola molto cara ai naviganti, l’isola d’Elba: “Calamari ripieni all’elbana” e per finire il dolce: “Torticchio goloso allo yogurt” di Chiara Noventa. Il tutto annaffiato e impreziosito da tre vini di alta qualità: un bianco e due rossi. Un vermentino “Etichetta Nera” Lunae Bosoni e due vini “Rosso di Luna” della cantina di Roberto Lacorte che bene si sono abbinati con i sapori forti proposti: un Sangiovese in purezza e un altro rosso ottenuto da uve Sangiovese e Syrah.

Ma veniamo alla ricetta vincitrice: “Pasta cca muddica nturrta” (pasta con pangrattato rosolato) di Benedetto Carbone; un piatto “povero”, ma bello e buono con i tipici sapori del Mediterraneo: acciughe sott’olio, pan grattato, olio, aglio, peperoncino e finocchietto selvatico. Quando tutto è pronto la “muddica” si può spargere sulla pasta come parmigiano. Al secondo posto nella classifica, che ha visto distacchi minimi tra i concorrenti, i calamari all’elbana, davanti alle polpette di merluzzo e il tortino allo yogurt. Il “grembiulone”, l’ambito premio della serata, è andato così a Benedetto Carbone e ai suoi saporiti spaghetti bissando il successo dell’edizione del 2019. E ora pronti per la stagione delle regate che è ormai alle porte.

