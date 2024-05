Ibis eremita, un piccolo gruppo nella periferia pisana

Scritto da admin• 8:07 am• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme

Una specie protetta, che vive il periodo di migrazione e a breve si sposterà direzione Versilia

SAN GIULIANO TERME – Ormai da qualche giorno, Ibis eremita, è stato notato nella periferia pisana e in particolar modo a San Martino Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme. Un piccolo gruppo composto da sette individui che vive il periodo di migrazione e che tra qualche giorno si sposteranno direzione Versilia.



di Antonio Tognoli

L’Ibis eremita è un uccello pelecaniforme della famiglia dei Treschiornitidi. È una specie a grave rischio d’estinzione (Critically Endangered), inserita nella lista rossa dell’IUCN (International Union for Conservation of Nature) ed è oggetto di un progetto Life austriaco di reintroduzione in natura iniziato 20 anni fa, che dovrebbe assicurarne l’auto-sostentamento in Europa a partire dal 2028.

In epoca storica la specie era presente in Europa come migratrice nell’area alpina e nidificava in vari siti in Baviera, Svizzera, Austria ed Italia, ma da oltre 400 anni il declino di questi particolari uccelli è stato inesorabile, fino alla perdita quasi totale degli esemplari.

Le cause dell’estinzione sembrano essere state molteplici, dall’elevato numero di abbattimenti della specie, perseguitata a causa del suo aspetto, fino ad arrivare alla graduale scomparsa di un habitat adatto. L’Ibis eremita predilige infatti, ambienti aridi e aperti con vegetazione bassissima, nonché all’uso massiccio di pesticidi e insetticidi, fino ad arrivare al bracconaggio (prima causa di morte in Italia).

Dopo venti anni di sforzi di conservazione e reintroduzione della specie, all’inizio del 2022 quasi duecento ibis eremita vivevano di nuovo nelle Alpi europee grazie ad un Progetto promosso dalWaldrapp Team col supporto di Parco Natura Viva ed altri parchi zoologici partner italiani ed europei. I giovani Ibis eremita vengono accompagnati nelle rotte migratorie da ultraleggeri che mostrano la strada, in modo che da adulti possano a loro volta mostrare la rotta agli esemplari più giovani.

Nel 2011, il primo ibis eremita è migrato autonomamente dall’area di svernamento toscana (Laguna di Orbetello) alla sua area di riproduzione in Baviera, dando il via ad una nuova tradizione migratoria.

In tutto questo scompiglio, un gruppo di Ibis eremita ha deciso che un palo della linea telefonica in una stradina della periferia di Pisaera il posto giusto per riposarsi qualche giorno, destando lo stupore e la meraviglia della cittadinanza che si è subito preoccupata che nessuno facesse loro del male.

Essere spettatori di un uccello decisamente stravagante e particolare, è sempre una cosa entusiasmante, ma se vuoi aiutare ancora di più e vuoi essere parte della sua protezione, aiuta i centri specializzati segnalando la presenza dell’esemplare, puoi farlo inviando la segnalazione tramite l’app AnimalTracker oppure sulla pagina FB “Bentornato IBIS” oppure dal sito waldrapp.eu/index.php/it.

