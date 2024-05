Università di Pisa: Bilancio 2023, investimenti strategici e sfide future

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Il Bilancio dell’Università di Pisa, recentemente approvato dal Consiglio di amministrazione, segna un ritorno all’utile nel 2023. Dopo un anno precedente caratterizzato da costi energetici elevati e altri fattori contingenti che avevano portato a una perdita di 1,3 milioni di euro, il 2023 si chiude con un modesto risultato positivo di 62.237 euro.

Questo risultato economico è accompagnato da significativi investimenti per attuare il Piano strategico 2023-2028. In particolare, si sono realizzate 117 nuove assunzioni di docenti e ricercatori, supportate anche dai fondi del PNRR, oltre a 106 nuovi iscritti ai corsi di dottorato. Queste azioni sono cruciali per sviluppare nuove ricerche, potenziare l’offerta formativa e le iniziative di terza missione, mantenendo la competitività nei ranking internazionali.

Gli investimenti si sono concentrati anche sul capitale tecnico, con oltre 24 milioni di euro impiegati nel 2023 per la realizzazione di nuove strutture e l’acquisto di attrezzature scientifiche, con particolare attenzione alla transizione digitale.

Le entrate da contributi esterni, i maggiori introiti dei Dipartimenti di Eccellenza, le risorse del PNRR e i flussi di cassa autogenerati hanno finanziato gli investimenti, evitando l’accumulo di nuovi debiti.

La contribuzione studentesca è rimasta invariata grazie a un piano di razionalizzazione dei costi, che ha permesso una riduzione delle uscite per la gestione corrente.

Il rettore, Riccardo Zucchi, ha accolto con favore il risultato positivo, ma ha sottolineato l’importanza di continuare le politiche di efficientamento dei costi e di prudenti investimenti. Ha anche evidenziato le sfide future, come gli aumenti dei costi del personale e la fine del PNRR, esortando la classe politica a fare scelte strategiche per garantire la sostenibilità del sistema universitario pubblico italiano.

Last modified: Maggio 1, 2024