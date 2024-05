Alla scoperta di giovani autori pisani: Giulia De Nisco parteciperà al Salone del Libro a Torino con “Elsa”

Scritto da admin• 8:25 am• Pisa, Cultura

PISA – Alla scoperta di giovani autori pisani ci porta a raccontare il lavoro di Giulia De Nisco una scrittrice italiana, nata a Pisa e diplomata all’Accademia dello Spettacolo di Torino come cantante attrice, attualmente insegnante di canto e performer di Musical, (docente nella scuola “Artemix Pisa” e “Progetto Musical di Silvana Isolani”), da sempre appassionata a questo genere teatrale.

di Antonio Tognoli



Amante della lettura sin da adolescente, dai manga giapponesi ai romanzi italiani e internazionali, i generi che preferisce sono il Romance e il Fantasy, ma non le dispiace trovare del mistero nelle letture, lo trova affascinante. Si tratta di racconti di fantasia e mai basati su storie accadute, parla spesso d’amore nei suoi racconti con storie enigmatiche, accattivanti e appassionate. Il suo stile di scrittura è fresco, giovane e scorrevole e, sarà un po’ per deformazione professionale, la musica non manca mai, un’ottima colonna sonora che accompagna le vicende dei suoi protagonisti.

Dal 2021 entra a far parte di un gruppo di scrittori Collettivo Scrittori Uniti – CSU che si riunisce per poter partecipare alle fiere più importanti del libro e della letteratura e grazie a questa opportunità ha già partecipato ad eventi come Pisa Book Festival, Salone del Libro di Torino, Salone del Libro a Napoli, Libri in Piazza a Rivoli, Festa dell’Unicorno a Vinci e molti altri.

Nel 2011 pubblica il suo primo romanzo “Se Uccido Te Uccido Me” con una casa editrice di Pisa e nel 2022 esce la seconda edizione in self publishing su piattaforma Amazon. Su

Youtube è possibile vedere anche un breve booktrailer la cui colonna sonora è stata proprio interpretata dall’autrice. Attualmente sta lavorando ad un progetto teatrale basato sul

romanzo. Questo è un romanzo di narrativa sentimentale narrato dai punti di vista dei tre protagonisti.

Nel 2021 e a seguire nel 2022 pubblica, sempre su Amazon in self, la dilogia Urban Fantasy “Questione di Sangue” e “Questione di Sangue – il Sacrificio” romanzo dal tema vampiri narrato a Torino, città mistica a cui l’autrice è molto legata per aver frequentato l’Accademia dello Spettacolo. Del racconto è stato fatto un booktrailer con attori veri, ed è possibile trovarlo su YouTube e sui canali social dell’autrice. Giulia ha partecipato ad un concorso letterario a cui è andato un diploma con menzione d’encomio. Durante la sua prima presentazione è stata affiancata dall’attore Christian Ginepro, non solo collega e maestro ma anche appassionato lettore.



A settembre 2023 infine è uscito l’ultimo lavoro “ELSA” che corrisponde al suo quarto libro, un romanzo di narrativa sentimentale in cui è la musica a fare da colonna sonora alla vita dei protagonisti, disponibile in formato cartaceo e ebook su Amazon. il libro è stato scritto in

collaborazione con l’autrice Natascia Bertini, che si è occupata delle poesie all’interno della storia.

Last modified: Maggio 2, 2024