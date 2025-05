I personaggi del fantasy arrivano a Pontedera con “Fantasy, Design, Academy”

Written by admin• 2:27 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Sabato 24 maggio la Coop.fi si trasforma in un mondo da fumetto, tra cosplay, laboratori e divertimento per tutta la famiglia.

I supereroi, i personaggi più amati del fantasy e le atmosfere magiche di Lucca Comics & Games arrivano a Pontedera, sabato 24 maggio, alla galleria del punto vendita Coop.fi di via Terracini. L’iniziativa fa parte del programma “Fantasy, Design, Academy”, una serie di eventi gratuiti per grandi e piccoli all’insegna della creatività, del gioco e dell’immaginazione.

Grazie alla rinnovata collaborazione tra Lucca Comics & Games e Unicoop Firenze, nata in occasione dell’edizione 2024 della celebre manifestazione, i centri commerciali Coop.fi diventano veri e propri portali per il mondo del fantastico. Dopo il successo di eventi come “Ludo in Fiera” e la mostra dedicata a Sergio Staino al castello dell’Acciaiolo, il tour entra nel vivo con nuovi appuntamenti aperti a tutti.

Il 24 maggio a Pontedera, dalle 10 alle 19, ci sarà spazio per incontri, foto e animazioni con i protagonisti dell’immaginario collettivo: i personaggi di Star Wars, gli Avengers e le icone del mondo di Harry Potter prenderanno vita grazie a una straordinaria cosplay parade.

Il tour “Fantasy, Design, Academy” toccherà in totale 15 centri commerciali Unicoop Firenze tra maggio, giugno e settembre. Dopo le tappe iniziali a Firenze, Poggibonsi, Fucecchio e Montecatini, il viaggio prosegue a:

Pontedera

Lastra a Signa

Montelupo

Montevarchi

Figline

Ponte a Greve

Borgo San Lorenzo (Mugello)

Pontassieve

Gavinana

Agliana

Lucca

Il programma completo è disponibile sull’Informatore dei soci Unicoop Firenze e sui canali social ufficiali di Lucca Comics & Games.

FOTO TRATTA DA https://informatorecoopfi.it/

Last modified: Maggio 22, 2025