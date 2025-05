Corso Agenda 2030: al via la nuova edizione 2025-2026 all’Università di Pisa

Written by admin• 2:27 pm• Cultura, Pisa

PISA – Dal primo semestre dell’anno accademico 2025-2026, l’Università di Pisa rilancia il corso trasversale “L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile”, pensato come una “lezione zero” per chi desidera avvicinarsi ai temi della sostenibilità. Aperto a tutte le studentesse e gli studenti dell’Ateneo, il corso avrà una durata di 40 ore e prenderà il via il 12 settembre 2025, articolandosi in 14 incontri con docenti ed esperti di diverse discipline.

“Vogliamo offrire un’introduzione chiara e coinvolgente ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 – spiega la prof.ssa Giovanna Pizzanelli, promotrice del progetto per la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile dell’Ateneo – con un approccio multidisciplinare che integri le tre dimensioni della sostenibilità: economica, ambientale e sociale”.

Novità di quest’anno, il corso sarà accessibile anche a partecipanti esterni grazie alla formula Open Badge, che permetterà di ottenere una certificazione digitale utile anche in ambito professionale, soprattutto in relazione alla nuova Direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Iscrizioni per utenti esterni : dal 22 maggio al 10 luglio 2025 (previa registrazione e pagamento di una quota).

: dal 22 maggio al 10 luglio 2025 (previa registrazione e pagamento di una quota). Iscrizioni per studenti e personale Unipi: gratuite, aperte dal 22 maggio al 5 settembre 2025.

Il corso, giunto alla sua quinta edizione, vale 3 CFU come attività a libera scelta. È aperto anche a dottorandi, assegnisti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. Le lezioni si terranno online ogni venerdì pomeriggio alle 14:30, dal 12 settembre al 12 dicembre 2025, su piattaforma Teams.

Programma e relatori

Lezione inaugurale – Marco Raugi e Giovanna Pizzanelli: Introduzione all’Agenda 2030 e Obiettivo 17 (Partnership per gli obiettivi)

– Marco Raugi e Giovanna Pizzanelli: Introduzione all’Agenda 2030 e Obiettivo 17 (Partnership per gli obiettivi) Alessandra Coli – Obiettivo 1: Sconfiggere la povertà

– Obiettivo 1: Sconfiggere la povertà Lucia Guidi e Beatrice Casini – Obiettivi 2 e 3: Fame zero / Salute e benessere

– Obiettivi 2 e 3: Fame zero / Salute e benessere Annateresa Rondinella – Obiettivo 4: Istruzione di qualità

– Obiettivo 4: Istruzione di qualità Elettra Stradella – Obiettivi 5 e 10: Parità di genere / Ridurre le disuguaglianze

– Obiettivi 5 e 10: Parità di genere / Ridurre le disuguaglianze Annalaura Carducci – Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

– Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari Leonardo Tognotti – Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile

– Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile Tommaso Luzzati – Obiettivi 8 e 12: Lavoro dignitoso e crescita economica / Consumo responsabile

– Obiettivi 8 e 12: Lavoro dignitoso e crescita economica / Consumo responsabile Gino Dini – Obiettivo 9: Imprese, innovazione e infrastrutture

– Obiettivo 9: Imprese, innovazione e infrastrutture Stefano Chessa e Marco Avvenuti – Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili

– Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili Giacomo Lorenzini – Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento climatico

– Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento climatico Lisandro Benedetti Cecchi e Daniela Ciccarelli – Obiettivi 14 e 15: Vita sott’acqua / Vita sulla terra

– Obiettivi 14 e 15: Vita sott’acqua / Vita sulla terra Pierluigi Consorti – Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide

Il corso si concluderà con un laboratorio pratico sulla reportistica di sostenibilità e una prova finale in presenza, necessaria per il riconoscimento dei CFU o dell’Open Badge.

Contatti per info e iscrizioni

Utenti esterni: segreteria.cosa@unipi.it

Studenti e personale Unipi: Modulo di iscrizione

