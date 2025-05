Abbonamenti falsi promossi sui social. Autolinee Toscane avverte: “Utilizzate solo i nostri canali di vendita ufficiali”

Written by admin• 2:35 pm• Attualità, Pisa

PISA- Autolinee Toscane segnala la circolazione di truffe online, in particolare sui social network, dove vengono pubblicizzate false offerte per tessere “in edizione limitata” che promettono viaggi a prezzi stracciati sui mezzi pubblici, sia in alcune città che in tutta la Toscana.

Si tratta di contenuti ingannevoli e privi di qualsiasi fondamento, corredati da immagini contraffatte di biglietti e finte recensioni positive, con l’obiettivo di attirare l’attenzione, trarre in inganno gli utenti e indurli a fornire dati personali o effettuare pagamenti. In realtà, dietro queste offerte si nascondono vere e proprie truffe: in casi precedenti, segnalati e denunciati alle autorità, al pagamento iniziale di pochi euro seguiva il prelievo non autorizzato di somme ben più consistenti.

Autolinee Toscane è totalmente estranea a queste iniziative e invita i cittadini a non cliccare su link sospetti, non fornire dati sensibili e diffidare da qualsiasi comunicazione che non provenga dai canali ufficiali dell’azienda.

Si ricorda che biglietti e abbonamenti validi possono essere acquistati esclusivamente tramite i canali ufficiali, tra cui il sito www.at-bus.it e l’app AT Bus, e che devono essere sempre validati secondo le regole in vigore.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile consultare il sito o contattare l’assistenza clienti tramite i canali ufficiali.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Maggio 22, 2025