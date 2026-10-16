Ottobre Rosa a Calci: due incontri dedicati alla prevenzione e alla salute delle donne

Written by Redazione• 1:39 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

Il 19 ottobre in sala consiliare un approfondimento sul tumore mammario. Il 28 in biblioteca “Un tè con l’ostetrica”.

CALCI- Due appuntamenti per informarsi, condividere esperienze e promuovere la cultura della prevenzione. Il Comune di Calci aderisce anche quest’anno a Ottobre Rosa, con iniziative aperte a tutta la cittadinanza e rivolte in particolare alle donne.

Il primo incontro si terrà lunedì 19 ottobre alle 18 nella sala consiliare “Rino Logli” e sarà dedicato alla prevenzione del tumore mammario e alle novità in ambito senologico.

Interverranno Maria Cristina Cossu, specialista in Radiologia diagnostica senologica, ed Edna Maria Ghobert, presidente dell’Associazione Senologica Internazionale dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Parteciperanno anche le rappresentanti di “Dragonflies by Navicelli – Donne in Rosa”, con testimonianze sul valore dello sport e della condivisione.

Mercoledì 28 ottobre alle 17.30, nella biblioteca comunale “Leopoldo Meucci”, sarà invece la volta di “Un tè con l’ostetrica”, un momento di dialogo sulla prevenzione e sulla salute con l’ostetrica Agnese Lonsi.

«Si tratta di due occasioni per promuovere la cultura della prevenzione, favorire l’informazione e ricordare quanto sia importante, soprattutto per le donne, prendersi cura di sé», sottolinea la sindaca Valentina Ricotta, richiamando la necessità di superare gli ostacoli culturali e strutturali che portano molte donne a trascurare la propria salute per occuparsi degli altri.

L’assessora Antonella Labruzzo ricorda inoltre che il 1° ottobre il Comune si è illuminato di rosa, aderendo alla campagna Nastro Rosa della Fondazione Airc. «Un gesto simbolico con un messaggio importante: informarsi è prima di tutto un gesto d’amore per se stessi».

Antonella Labruzzo e Valentina Ricotta

Last modified: Ottobre 16, 2026