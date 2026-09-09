I Klamar di Timor Est in concerto al Circolo Arci L’Ortaccio

Written by Redazione• 10:41 am• Vicopisano, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

Venerdì 11 settembre una tappa del tour europeo della band tra rock, ska, funk, reggae e tradizioni del Sud-Est asiatico

VICOPISANO – Il Circolo Arci L’Ortaccio ospiterà venerdì 11 settembre una tappa del tour europeo dei Klamar, una delle band più rappresentative della scena musicale contemporanea di Timor Est.

L’appuntamento fa parte di “From Timor-Leste to Tuscany – European Tour 2026”, progetto che porta per la prima volta in Toscana i suoni e le contaminazioni musicali del Paese del Sud-Est asiatico.

Nati a Dili nel 2009, i Klamar fondono le tradizioni locali con influenze internazionali, mescolando rock, ska, funk, reggae e folk. La band si è affermata grazie a concerti carichi di energia, alla ricerca stilistica e a una solida presenza sulle piattaforme digitali.

La serata si aprirà alle 18.30 con un incontro dedicato alla storia di Timor Est. Alle 21 saliranno sul palco i T.S.O., mentre alle 22 inizierà il concerto dei Klamar. A seguire, spazio a un dj set reggae soundsystem.

L’iniziativa sarà un’occasione per conoscere la cultura di Timor Est e scoprire una formazione capace di mettere in dialogo mondi lontani attraverso la musica.

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK DEL CIRCOLO ARCI L’ORTACCIO.

Last modified: Settembre 9, 2026