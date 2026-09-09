A Pomaia il Festival del Tibet celebra i cinquant’anni dell’Istituto Lama Tzong Khapa

Written by Redazione• 9:54 am• Santa Luce

Dall’11 al 13 settembre un’edizione speciale dedicata alla storia del centro buddhista e al suo rapporto con la comunità.

SANTA LUCE – Dall’11 al 13 settembre l’Istituto buddhista Lama Tzong Khapa di Pomaia ospiterà il Festival del Tibet, che quest’anno propone un’edizione speciale interamente dedicata al cinquantesimo anniversario della fondazione del centro.

«Nel 1976 ho visto nascere a Pomaia, e successivamente crescere, una realtà straordinaria – dichiara la sindaca di Santa Luce Giamila Carli –. Sono originaria del paese e ricordo bene quei momenti e la profonda trasformazione vissuta negli anni grazie alla presenza dell’Istituto».

Secondo la sindaca, la comunità locale ha dimostrato una grande capacità di apertura e accoglienza, entrando in contatto con culture e tradizioni fino ad allora poco conosciute.

«Una comunità contadina, apparentemente chiusa, si è aperta a un mondo nuovo, accogliendolo senza pregiudizi religiosi o culturali. Pomaia ha saputo conservare la propria identità e, contemporaneamente, diventare parte di un contesto internazionale, grazie a un Istituto che oggi rappresenta un punto di riferimento mondiale per il buddhismo».

Carli sottolinea inoltre il rapporto di collaborazione sviluppato nel tempo tra l’Istituto e l’Amministrazione comunale, ricordando anche il progetto di medicina di comunità realizzato a tutela della salute dei cittadini.

«Pomaia e l’Istituto Lama Tzong Khapa vivono ormai in una relazione di reciproco arricchimento. È un esempio concreto di convivenza e dialogo tra culture e religioni apparentemente lontane, fondato su un’intelligenza collettiva capace di superare i pregiudizi e costruire rispetto», conclude la sindaca.

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Last modified: Settembre 9, 2026