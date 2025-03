I Gruppi della Curva Nord si danno appuntamento allo stadio alla partenza della squadra

Written by admin• 7:07 pm• Pisa SC

PISA – I Gruppi della Curva Nord Maurizio Alberti invitano tutti i tifosi neroazzurri a presentarsi sabato 8 marzo, alle ore 16.45, nel piazzale della Tribuna Coperta, per caricare la squadra alla vigilia della partita di La Spezia, partita che non ha bisogno di presentazioni e non solo per la classifica di quest’anno.

Non saremo presenti in trasferta, come nelle altre occasioni in cui il sistema repressivo ha pensato bene di “schierare” la fidelity, ma cercheremo di far arrivare ai ragazzi tutto il nostro sostegno, la nostra carica e la nostra voglia di scendere in campo con loro.

Forza Pisa Vinci per Noi!

Last modified: Marzo 6, 2025