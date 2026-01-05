Written by Gennaio 5, 2026 3:24 pm Pisa, Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera, TOP NEWS HOME PAGE

I doni della Befana dei Vigili del fuoco in pediatria all’ospedale di Pontedera

PONTEDERA – Anche quest’anno la solidarietà ha preso la forma di una calza colorata e di un sorriso sincero. La Befana dei Vigili del fuoco di Cascina, insieme ai volontari del distaccamento di Pontedera e Ponsacco, ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria e pronto soccorso pediatrico dell’ospedale “Lotti” di Pontedera, portando doni, peluche e un momento di gioia in una giornata speciale. 

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al personale medico e infermieristico per la disponibilità e la collaborazione per lo svolgimento dell’iniziativa. 

Ad accogliere la Befana erano presenti Davide Traballoni, dirigente infermieristico, Sara Civitelli, medico della direzione sanitaria, Monica Guarguagli, coordinatrice infermieristica della pediatria, e i clown dottori Rufus e Pepè

