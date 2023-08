I “Delitti del Barlume” sul palco di Eliopoli Summer

Scritto da admin• 12:15 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – Venerdì 25 agosto ore 22 saliranno sul palco di Eliopoli Summer i personaggi protagonisti del film “I DELITTI DEL BARLUME”, serie di successo in onda su Sky Cinema.



Massimo Paganelli (Aldo Griffa), Atos Davini ( Pilade Del Tacca), Marcello Marziali (Gino Rimediotti), Paolo Cioni (Marchino).



Una presenza consueta e molto gradita che ci accompagna dentro questa serie tv di grande successo che è sempre in crescita e anche in notevole sviluppo. Oltre ai quattro protagonisti de I Delitti del Barlume sarà presente anche l’attrice Martina Iacomelli pisana, nel 2018 Miss Cinema Toscana, varie esperienze in cinema teatro e tv. Recentemente in TV ha partecipato in Un passo dal cielo 7 oltre che Don Matteo 12, Buongiorno mamma su Rai cinema. Al cinema nel 2023 ha girato per Siani in Succede anche nelle migliori famiglie e come non dimenticare la comparsa prestigiosa in House of Gucci di Ridely Scott e a teatro nella compagnia di Eljana Popova in Dostoevskij.

