Alberto Aquilani: “Ho buone sensazioni. I ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo”

Scritto da admin• 1:15 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha parlato alla vigilia della prima sfida ufficiale della stagione nel campionato di serie BKT, domani sera (ore 20.30) contro la Samp al “Luigi Ferraris” di Genova.

di Giovanni Manenti



IL DEBUTTO. “Finalmente sarà il debutto di una lunga Maratona, sapendo di affrontare una squadra forte e candidata alla promozione. Le sensazioni sono buone, i ragazzi hanno lavorato bene e non vedono l’ora di scendere in campo”.

CONDIZIONE GENERALE. “La condizione generale è buona, anche se c’è qualche piccolo problemino con i soliti noti a stare fuori e per un paio di giocatori deciderò all’ultimo momento”.



I NUOVI. “I due nuovi arrivati sono un grande aiuto per la squadra, anche se per Barberis ci vorrà del tempo perché non ha svolto la preparazione. Per Valoti c’è solo da verificare l’inserimento nel gruppo”.

EMOZIONI. “Per quanto mi riguarda l’emozione del debutto durerà solo pochi minuti, perché poi mi dovrò concentrare sulla partita e non vedo l’ora di verificare sul campo il lavoro svolto in questo primo periodo”.

TRE GARE TOSTE. “Il calendario ci mette di fronte a tre partite importanti in una sola settimana ma il concetto resta quello di continuare a dover fare la partita contro qualunque squadra e già da domani mi aspetto di vedere il coraggio e la personalità che mi attendo da tutti i giocatori”.

SU DE ZERBI. “Sono contento per De Zerbi e per quello che sta facendo ancora quest’anno, mentre il paragone con il Venezia non ritengo che il Pisa si possa ispirare al suo modulo di gioco anche se stiamo parlando di una squadra molto forte che sta proseguendo sulla scia dello scorso campionato avendo confermato lo stesso allenatore”.

SQUADRA IN COSTRUZIONE. “Stiamo costruendo la squadra non solo per quanto concerne il mercato, ma per l’assimilazione del modulo di gioco su cui stiamo lavorando, ma il tempo non deve essere un alibi in quanto coloro che scenderanno in campo dovranno essere all’altezza del compito, mentre per i nuovi le situazioni sono diverse, in quanto D’Alessandro era già pronto al contrario di Veloso, che ha dovuto svolgere una preparazione particolare dimostrando comunque la volontà di recuperare la piena condizione fisica, così come Valoti, mentre Barberis sarà pronto presumibilmente dopo la sosta”.

SU PIRLO. “Il fatto di incontrare Pirlo sarà piacevole per ricordare le situazioni vissute assieme specie in Nazionale, inutile che ne ricordi le qualità come calciatore, ma anche di una persona squisita che sta facendo bene anche come tecnico, ragion per cui mi farà piacere salutarlo prima della gara per poi, come sempre, vinca il migliore”.

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 24, 2023