I convocati di Pisa – Milan: out Scuffet, tra i pali ci sarà Nicolas

PISA – Lo staff tecnico del Pisa Sporting Club ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la gara contro il Milan, valida per la 25esima giornata della Serie A Enilive e in programma questa sera (ore 20.45) alla Cetilar Arena.

Nell’elenco non figura Simone Scuffet per un problema muscolare in corso di valutazione. In porta dunque ci sarà Nicolas Andrade vista la concomitante indisponibilità di Adrian Semper. Non sono inoltre convocati Isak Vural, Daniel Denoon e Raul Albiol.

LA LISTA DEI CONVOCATI PER IL MILAN

# 2 – Rosen BOZHINOV

# 3 – Samuele ANGORI

# 4 – Antonio CARACCIOLO

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 7 – Mehdi LERIS

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 9 – Henrik MEISTER

# 10 – Matteo TRAMONI

# 11 – Juan CUADRADO

# 12 – Nicolas ANDRADE

# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO

# 15 – Idrissa TOURE’

# 17 – Rafiu DUROSINMI

# 19 – Samuel ILING-JUNIOR

# 20 – Michel AEBISCHER

# 23 – Calvin STENGS

# 26 – Francesco COPPOLA

# 31 – Matteo LUPPICHINI

# 32 – Stefano MOREO

# 33 – Arturo CALABRESI

# 34 – Tommaso GUIZZO

# 35 – Felipe LOYOLA

# 36 – Gabriele PICCININI

# 81 – Filip STOJILKOVIC

# 99 – Lucas LORRAN

Last modified: Febbraio 13, 2026