L’Università di Pisa conferisce la laurea honoris causa ad Aldo Cazzullo

Written by admin• 2:43 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Università di Pisa ha conferito la laurea magistrale honoris causa in “Istituzioni, Politica e Società” ad Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, nel corso della cerimonia che si è svolta giovedì 13 febbraio 2026 nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza.

La cerimonia si è aperta con il saluto del rettore Riccardo Zucchi. A seguire, il professor Saulle Panizza, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico e direttore del CIDIC – Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura, ha letto la motivazione del conferimento. La laudatio è stata affidata al professor Andrea Borghini, ordinario di Sociologia generale e direttore del Dipartimento di Scienze politiche. Aldo Cazzullo ha quindi tenuto la lectio magistralis.

Nel suo intervento inaugurale, il rettore Zucchi ha sottolineato come la laurea honoris causa rappresenti non solo un riconoscimento alla persona, ma anche un momento in cui l’Ateneo riafferma la propria vocazione al dialogo con figure capaci di interpretare e divulgare i grandi temi della cultura e della società. Zucchi ha evidenziato in particolare la capacità di Cazzullo di intrecciare giornalismo, analisi storica e divulgazione culturale, utilizzando linguaggi in grado di raggiungere un pubblico ampio.

Nella motivazione, il professor Panizza ha ricordato il contributo di Cazzullo nel coniugare dimensioni istituzionali, politiche e sociali attraverso una intensa attività giornalistica e una vasta produzione letteraria. Il professor Borghini, nella laudatio, ne ha delineato il profilo come una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano contemporaneo, capace di muoversi tra politica, cronaca e storia collettiva, valorizzando l’intervista come spazio di rivelazione e confronto.

La lectio magistralis di Aldo Cazzullo ha proposto un ampio percorso di riflessione storico-culturale, intrecciando mondo antico e contemporaneità, storia e responsabilità civile.

Il conferimento si inserisce inoltre nel quadro della rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, promossa dall’Ateneo attraverso il CIDIC. Nell’ambito dell’iniziativa, giovedì 12 febbraio al Pala Todisco di San Giuliano Terme si è svolta la prima nazionale dello spettacolo teatrale “Francesco” di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi.

Aldo Cazzullo, nato nel 1966, è vicedirettore del Corriere della Sera dal 2022 e autore di numerosi libri dedicati a figure e passaggi cruciali della storia italiana ed europea.

Last modified: Febbraio 13, 2026