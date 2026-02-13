Al via nuove piantumazioni: previsti 243 alberi tra città e litorale

Written by admin• 3:27 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – A partire dal mese di febbraio il Comune di Pisa ha avviato un intervento diffuso di messa a dimora di nuovi alberi che interesserà aree verdi, strade cittadine e giardini scolastici. L’operazione prevede la piantumazione complessiva di 243 esemplari, con l’obiettivo di incrementare il patrimonio arboreo e reintegrare le fallanze registrate negli ultimi anni.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione per la cura e il rafforzamento del verde urbano – dichiara l’assessore al verde pubblico Virginia Mancini –. Gli interventi rientrano in una gestione programmata che punta a migliorare qualità ambientale, decoro urbano e sostenibilità”.

Le specie selezionate appartengono alla flora italiana e sono state individuate in base alle caratteristiche ecologiche dei siti di impianto, per garantirne adattabilità e crescita.

Tra gli interventi principali, a Porta a Lucca prenderanno avvio a breve i lavori lungo via Giovanni Pisano, dove saranno messi a dimora 50 nuovi alberi di prima grandezza (Quercus robur “Fastigiata Koster”). Contestualmente, 50 esemplari di Ligustrum japonicum saranno trapiantati nell’area verde di via Falcone.

Parallelamente proseguono le operazioni di potatura, programmate su circa 150 alberi individuati attraverso il monitoraggio condotto dall’Università di Pisa. Gli interventi hanno già interessato il viale delle Piagge e piazza Don Minzoni, e proseguiranno su litorale e altre vie cittadine.

Nel dettaglio, le nuove piantumazioni interesseranno anche Marina di Pisa, Tirrenia, via Giunta Pisano, viale delle Piagge e diversi quartieri cittadini. Previsto inoltre il ripristino di 40 fallanze nei giardini scolastici.

Last modified: Febbraio 13, 2026