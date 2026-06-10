I Cobas Lavoro Privato dopo l’incendio alla Delca: “Le Istituzioni che decidono che si può lavorare all’aperto liberamente invece di stare in casa a finestre chiuse si assumono una grossa responsabilità”

Written by Redazione• 5:40 pm• Pisa, Politica, Politica, Vicopisano

VICOPISANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Cobas Lavoro Privato in relazione all’incendio avvenuto alla Delca Energy di Lugnano.

“Dal giorno di lunedì 8, con l’incendio della Delca Energy di Lugnano (Vicopisano), gran parte della provincia pisana è diventata una camera a gas a cielo aperto, con nuvole di polvere delle plastiche bruciate nell’incendio Delca che si spostano di alcuni chilometri, per poi tornare nella parte opposta, secondo la direzione del vento. Ma le polveri persistono e i cittadini nelle case, i ragazzi nelle scuole e non ultimo chi lavora all’esterno, come chi raccoglie rifiuti ed anche gli edili, stanno respirando, pare, diossina o qualcosa di simile e dannoso per la salute. Martedì 9 giugno dopo le 17 in Prefettura a Pisa si sono riuniti, Arpat, Usl, Aeronautica, tutti i Sindaci della Provincia e Geofor. Ne è uscita una condizione che ha convinto i Sindaci a ritirare le ordinanze uscite il giorno prima, dal 9 giugno sembra che la provincia goda di buona salute, con un’aria pulita simile a quella delle alpi. Intanto questa mattina, nel comune di Cascina, alcuni lavoratori che operavano nella zona hanno avvisato anche la nostra O.S. della difficoltà di poter lavorare respirando quei fumi che ancora persistevano. Anche a Pisa, il danno causato dall’incendio, nell’aria si è fatto sentire. Quindi, le Istituzioni che decidono che si può lavorare all’aperto liberamente invece di stare in casa a finestre chiuse si assumono una grossa responsabilità, “anche in vista del Giugno Pisano durante il quale decine di lavoratori sono impegnati nell’allestimento della Luminara, a cui parteciperanno migliaia di cittadini e turisti”.

Last modified: Giugno 10, 2026