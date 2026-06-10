Written by Giugno 10, 2026 5:31 pm Pisa, Attualità

Sei totem per il noleggio di powerbank al Galilei di Pisa

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PISA – Un nuovo, importante traguardo per Amperry che ha installato 12 totem per il noleggio di powerbank negli aeroporti toscani, di cui 6 presso l’Aeroporto di Firenze e 6 presso l’Aeroporto di Pisa che grazie a Toscana Aeroporti saranno gratuiti per tutti i passeggeri.

Questa espansione rappresenta un passo significativo nella missione di Amperry: garantire energia sempre disponibile, ovunque serva. Grazie a queste nuove installazioni, i passeggeri potranno ricaricare facilmente i propri dispositivi — smartphone, tablet e laptop — senza stress, evitando di rimanere senza batteria durante momenti cruciali come check-in, attese o viaggi di lavoro.

Con un servizio semplice, veloce e accessibile, Amperry migliora concretamente l’esperienza aeroportuale:

  • Maggiore tranquillità per i viaggiatori
  • Continuità operativa per chi lavora in mobilità
  • Più tempo e libertà senza pensare alla batteria
  •  

Essere presenti in due aeroporti strategici come Firenze e Pisa è per noi un risultato di grande valore,” commenta l’amministratore delegato Alberto Paccagnella. “Significa portare il nostro servizio in luoghi ad alto flusso, dove l’energia non è un optional ma una necessità.

Aggiunge inoltre: “Stiamo lavorando sul territorio italiano ed europeo, affinché un passeggero possa prendere un powerbank Amperry in un aeroporto e lo possa consegnare in quello in cui è atterrato, questa sì che sarebbe energia in movimento!” Un sentito ringraziamento a Toscana Aeroporti e al management per la fiducia e la collaborazione: questo progetto è il frutto di una visione condivisa orientata all’innovazione e al miglioramento dei servizi per i passeggeri.

L’introduzione dei totem Amperry negli aeroporti di Firenze e Pisa si inserisce nel nostro percorso di innovazione e miglioramento continuo dei servizi offerti ai passeggeri” dichiara Toscana Aeroporti. “Oggi la connettività è un elemento essenziale per l’esperienza di viaggio. Garantire quindi soluzioni pratiche e immediate per la ricarica dei dispositivi contribuisce a rendere l’esperienza di viaggio più semplice, accessibile e confortevole”. Amperry continua così il suo percorso di crescita, con l’obiettivo di rendere l’energia portatile un servizio sempre più diffuso, semplice e alla portata di tutti.

Last modified: Giugno 10, 2026
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