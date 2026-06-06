Beach Soccer. Lenergy Pisa, al via l’Euro Winners Cup

PISA – Al via la Euro Winner Cup per il Lenergy Pisa Beach Soccer. Tutte le gare di Euro Winners Cup saranno trasmesse gratuitamente sul sito web Beach Soccer TV. Sarà sufficiente la registrazione.
– Torroxeño – Lenergy Pisa, dom 7/6 ore 14:30 ita, https://streamwayplus.com/beach-soccer/torroxe-o-esp-vs-lenergy-pisa-ita-484684
– Lenergy Pisa – KFUM Stavanger, lun 8/6 ore 17:45 ita, https://streamwayplus.com/beach-soccer/lenergy-pisa-ita-vs-kfum-nor-669863
– Lenergy Pisa – Portsmouth BSC, mar 9/6 ore 15:15 ita, https://streamwayplus.com/beach-soccer/lenergy-pisa-ita-vs-portsmouth-bsc-eng-860098
L’elenco definitivo dei giocatori partecipanti alla competizione sarà comunicato nella giornata di domani sui canali ufficiali del club.Last modified: Giugno 6, 2026