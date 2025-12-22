Al Teatro delle Sfide concerto spettacolo con tutte le canzoni di Natale

Written by Antonio Tognoli• 11:13 am• Bientina, Eventi/Spettacolo, Pisa

BIENTINA – Concerto spettacolo con un viaggio tra i grandi classici natalizi reinterpretati con ritmo, eleganza e un pizzico d’ironia. Domenica 28 dicembre 2025 alle 18 al Teatro delle Sfide a Bientina (Pisa) – Via XX Settembre 30, è in programma il concerto ‘Tutte le canzoni di Natale”. A cura di Valentina Di Stefano e la sua band. Con Valentina Di Stefano (voce), Federico Calabretta (pianoforte), Luca Giachi (basso), Duccio Bonciani (batteria), Ivan Petrovsky (tromba).

In seno alla 19° stagione del Teatro delle Sfide. Con il motto “La vita è meglio dal vivo”, torna con un pieno di titoli, ben 18, fino ad aprile 2026. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Bientina. Ingresso: 14,00 € intero, 12,00 € ridotto. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

Il concerto spettacolo – Natale è appena passato, qualcosa si è digerito e qualcos’altro lo si digerirà tra poco. In questo grande concerto/spettacolo si può godere a cuore aperto l’incredibile magia delle feste portate in scena da grandi professionisti della musica. Tutte le canzoni di Natale è un concerto che accende il sorriso e fa venire voglia di cantare. Un viaggio tra i grandi classici natalizi reinterpretati con ritmo, eleganza e un pizzico di ironia. Tra momenti swing e ballad sognanti, la musica diventa il pretesto perfetto per condividere l’atmosfera più bella dell’anno: quella che unisce generazioni diverse sotto le stesse note. Non è un concerto solo da ascoltare, ma uno spettacolo da vivere insieme, dove il pubblico diventa parte del coro e ogni canzone diventa un piccolo brindisi collettivo al Natale. Gli arrangiamenti originali sono di Valentina Di Stefano, Federico Calabretta, Luca Giachi, Duccio Bonciani.

La presentazione della stagione 2025/2026 secondo il direttore artistico Andrea Kaemmerle – “Caro lettore, scusaci, sei testimone attivo di un teatro ESAGERATO, qualcosa che ha perso da tanti anni la capacità di darsi una misura e di vivere nella quotidianità ed un po’ meno nell’immaginazione. Ancora una volta la follia che alimenta i nostri sogni ha avuto il sopravvento. L’epoca di guerra e cinismo ci stava nuovamente intristendo e così siamo riusciti a galleggiare sui fogliacci della burocrazia e a costruire un programma di eventi che sarebbe più adatto a Parigi o Berlino che alla (seppur vivacissima) Bientina. Come reciterebbe un qualsiasi volantino di un qualunque supermercato: approfittane adesso! Entra in questo teatro come si entra nella propria casa, abitalo, prenditene cura e godi ogni settimana di questo spazio dove leggerezza, cultura e gentilezza sono ancora al primo posto. Se ti pare d’essere felice di questo, ricordati che devi questa gioia all’amministrazione comunale che al pari di noi artisti continua a difendere queste SFIDE nel suo teatro corsaro. Prendi almeno 3 di questi antichi libretti di carta, uno mettilo sul comodino e guarda quante occasioni avrai di star bene in compagnia di grandi artisti e belle parole, il secondo libretto regalalo ad un amico che ama il teatro ed uscire la sera per confrontarsi dal vivo con il mondo, il terzo…abbandonalo a caso in un luogo triste e caotico, immagina che sia un piccolo seme portato dal vento che se si posa su animi curiosi va a sbocciare in bellezza. Scusa, facciamoci pratici: qui di seguito trovi la guida a ben 18 spettacoli, se hai dai 3 ai 107 anni sei dei nostri. Il motto di quest’anno è “La vita è meglio dal vivo!”

