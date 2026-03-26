“Human Valor – Maestri di Domani”: a Pisa recruiting innovativo tra giovani e imprese

Written by Redazione• 2:59 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

SAN GIULIANO TERME- Lunedì 30 marzo, dalle 14.30 alle 18, la sede di CNA Pisa a Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme, ospita “Human Valor – Maestri di Domani”, un evento gratuito di recruiting che punta a mettere in contatto diretto giovani talenti e aziende del territorio.

Si tratta di un format innovativo che supera il tradizionale colloquio di lavoro: al centro non c’è il curriculum, ma le competenze reali. I partecipanti saranno coinvolti in prove pratiche, attività di gruppo e momenti di confronto diretto con le imprese, per dimostrare sul campo capacità, attitudine e potenziale.

L’iniziativa, inserita nel progetto Human Valor già sperimentato con successo a livello locale e nazionale, mira a valorizzare anche le cosiddette soft skills — come lavoro di squadra, problem solving e adattabilità — sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Diverse le aziende coinvolte, tra cui Locanda Sant’Agata, Bona Pizzeria, Del Carlo Catering, Elaia Banqueting, Acquaviva – Il caseificio a Pisa, L’Officina della Pizza e Gelateria Manzi, alla ricerca di figure come addetti alla produzione, aiuto cuochi e pizzaioli, camerieri, magazzinieri, banconisti e personale di supporto.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è richiesta la prenotazione online.

Last modified: Marzo 26, 2026