Firmato il Manifesto per il Contratto di fiume dello Zambra: al via il percorso condiviso tra Calci e Vicopisano

Written by Redazione• 3:11 pm• Calci, Attualità, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Vicopisano

CALCI/VICOPISANO – Firmato il “Manifesto d’intenti” per avviare il percorso partecipativo verso il Contratto di fiume del Torrente Zambra di Calci e Montemagno. Il documento è stato sottoscritto dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno insieme ai Comuni di Calci e Vicopisano, con l’obiettivo di costruire una gestione condivisa e coordinata del corso d’acqua.

Presenti, Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Valentina Ricotta sindaca facente funzione del Comune di Calci, Fabiola Franchi vicesindaca del Comune di Vicopisano, Luca Fanucci assessore al sistema delle acque e dei canali artificiali del Comune di Calci e Ilaria Nieri consulente per i Contratti di Fiume del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

Il Manifesto rappresenta il primo passo di un percorso che punta a superare la frammentarietà degli interventi sul fiume, attraverso uno strumento di pianificazione condivisa capace di coinvolgere enti, amministrazioni e comunità locali. Tra gli obiettivi: prevenzione del rischio idraulico, tutela delle risorse idriche, gestione delle dinamiche fluviali e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e socio-economico del territorio.

Il percorso partecipativo mira a costruire una visione comune lungo tutta l’asta del torrente, dalla sorgente alla foce, fino alla definizione del Contratto di fiume, strumento strategico per una gestione sostenibile e integrata.

Quattro le direttrici individuate: uno Zambra “pulito”, per la tutela delle acque; “sicuro”, per la prevenzione del rischio; “da vivere”, per migliorare la fruibilità degli spazi fluviali; e “da promuovere”, per valorizzare il territorio anche in chiave culturale, turistica ed economica.

Un’iniziativa che rafforza la collaborazione tra i territori coinvolti e che punta a trasformare il torrente Zambra in una risorsa condivisa, capace di coniugare tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Last modified: Marzo 26, 2026