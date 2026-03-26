Il Mercato di qualità sui Lungarni a Pisa dà il via alla primavera domenica 29 Marzo

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PISA – La primavera esplode sui lungarni con il grande Mercato organizzato da Fiva Confcommercio Pisa e Il Mercato del Forte 2.0. Domenica 29 marzo dalle 8 alle 19 Lungarno Pacinotti e Lungarno Mediceo si trasformeranno in una grande vetrina a cielo aperto, tra colori, profumi e tante occasioni d’acquisto all’aria aperta.

“Siamo felici di tornare sugli splendidi lungarni in uno scenario magico e suggestivo, con un mercato all’insegna della qualità” – le parole del presidente Fiva Confcommercio Provincia di Pisa, Franco Palermo – “Un’iniziativa che vedrà protagonisti 75 banchi tra quelli del Mercato di Pisa e quelli del Consorzio di Forte dei Marmi, ormai conosciuto e famoso a livello nazionale per i capi e gli accessori di alta qualità”.

“Saranno numerosi gli operatori pronti a proporre una ricca varietà di prodotti: abbigliamento uomo, donna e bambino, capi in cashmere, articoli per la casa, accessori, calzature, tessuti e naturalmente i profumi irresistibili dei brigidini e croccanti, che da sempre accompagnano il piacere di passeggiare tra le bancarelle. Vi aspettiamo numerosi con i nostri prodotti, per una bellissima giornata primaverile, immersi in uno degli scenari più belli di Pisa”.

“Un’importante occasione per vivere i nostri magnifici lungarni tra shopping e convivialità e allo stesso tempo una manifestazione che risponde all’obiettivo di organizzare eventi di qualità in grado di qualificare e rendere il centro di Pisa sempre più attrattivo” – afferma il responsabile sindacalej di Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio – “Il mercato è anche un bellissimo momento di aggregazione e socialità, ideale per chi ama vivere la città come un luogo d’incontro: sui lungarni famiglie e visitatori potranno trovare prodotti di qualità e tante straordinarie occasioni di shopping”.

Al Mercato di domenica 29 marzo sarà presente in Lungarno Pacinotti l’associazione Famiglia Aperta Aps, realtà nata nel 1993 grazie a un gruppo di famiglie che condividono l’esperienza dell’affidamento familiare di minori, con l’iniziativa “Mi Affido al Mercato – esperienze che cambiano la vita”, una spesa diversa per promuovere e diffondere la cultura dell’affidamento familiare.

Last modified: Marzo 26, 2026