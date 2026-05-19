“Hijos de Buddha” arriva a Pisa: al Teatro Nuovo una storia intensa tra amore, marginalità e visioni

Written by Redazione• 10:41 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Una donna in fuga da sé stessa, alla ricerca disperata di amore e appartenenza. Sabato 23 maggio alle ore 21, il Teatro Nuovo di Pisa ospita “Hijos de Buddha – Episodio 1”, spettacolo scritto da Nicolò Sordo, vincitore del Premio Riccione Tondelli con Ok Boomer, e diretto da Alessandro Rossetto, regista noto per il realismo crudo e intenso di Piccola Patria ed Effetto Domino.

Protagonista della scena sarà Marina Romondia, attrice pisana dal percorso internazionale, che torna nella sua terra interpretando Maria Sanchez Misericordia, figura complessa e profondamente contraddittoria: spagnola, badante, buddista, cleptomane e quasi alcolizzata, sospesa in una continua ricerca d’amore e redenzione.

«Non le somiglio, eppure la sua disperata fame d’amore mi tocca in profondità – racconta Marina Romondia –. Maria è un’anima scorticata che attraversa la miseria del vivere senza retorica e senza salvezza».

Lo spettacolo si muove tra i marciapiedi di Roma Termini, i vicoli di Pamplona e il vento delle Canarie, attraversando periferie reali e interiori. Un viaggio che porta in scena fragilità, dipendenze, desideri e marginalità.

«Dopo Ok Boomer, dove l’idolo dei protagonisti era un paio di scarpe, ho voluto spingermi oltre: raccontare tutto ciò che può essere capitalizzabile», spiega l’autore Nicolò Sordo.

Anche la regia di Rossetto sceglie una linea narrativa sospesa tra realismo e allucinazione: «Ho voluto attraversare una zona di confine tra reale e visionario, dove i margini diventano centro. Maria non è solo una donna, è un sistema che implode».

Hijos de Buddha – Episodio 1 è il primo capitolo di una trilogia già passata dal Campania Teatro Festival e segnalata da importanti figure della scena teatrale contemporanea.

L’appuntamento è al Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza della Stazione 16, sabato 23 maggio alle ore 21.

Tra i prossimi appuntamenti della stagione: “Teatro da Bar ovvero l’arte del decoro” il 29 maggio e “Perfect Days”, in programma il 25 luglio al Kilowatt Festival di Sansepolcro.

Last modified: Maggio 19, 2026