Henrik Meister: “Pisa, voglio segnare tanto”

Written by admin• 1:51 pm• Pisa SC

L’attaccante danese si presenta: “Voglio conquistare la serie A e la Nazioanale. A Pisa c’è un grande pubblico”

PISA – Presentato alla stampa Henrik Wendel Meister, attaccante danese acquistato dal Pisa nella corrente sessione di mercato invernale, proveniente dal Rennes con la formula del prestito.

di Giovanni Manenti

Le caratteristiche: “Sono molto forte fisicamente e la mia caratteristica migliore è rappresentata dalla velocità che mi porta a puntare decisamente a rete, circostanze che hanno fatto sì che la dirigenza nerazzurra si orientasse su di me e, da parte mia, ho accettato l’offerta in quanto ho abbracciato il progetto importante ed ambizioso della Società, avendo altresì parlato con Mister Inzaghi che già mi conosceva e per me non vi è alcun problema di ruolo, essendo pronto a giocare ovunque ce ne sarà bisogno“.

Sui compagni di squadra: “Ho avuto modo di parlare con Lind come fossimo due grandi amici, nonostante non abbia mai giocato assieme a lui, così come il fatto che in rosa ci siano tre miei connazionali non potrà che agevolare il mio inserimento all’interno del gruppo, che in questi primi giorni di allenamento ho già avuto modo di apprezzare per le qualità tecniche dei singoli, circostanza che ha trovato conferma lunedì sera nella gara contro la Carrarese in cui sono rimasto piacevolmente sorpreso sia dall’intensità mostrata sul terreno di gioco che dal sostegno dato dal pubblico“.

Le differenze fra il calcio italiano e francese: “Nella Ligue1 si predilige l’aspetto fisico, con il confronto uomo contro uomo, mentre in Italia assume una maggior rilevanza l’aspetto tattico con i difensori a cercare di applicare al meglio le disposizioni impartite dagli allenatori, e dal mio punto di vista personale sono comunque soddisfatto di questi mesi trascorsi al Rennes, essendo anche andato a segno all’esordio, anche se purtroppo la situazione generale della squadra non era delle migliori, avendo cambiato due tecnici, così che a risultare più sacrificati sono stati i giocatori più giovani, il che mi ha convinto a provare una nuova esperienza“.

Gli obiettivi per i prossimi sei mesi: “Ovviamente spero di riuscire ad aiutare la squadra a raggiungere la Promozione in Serie A segnando il maggior numero di reti possibile, il che potrebbe anche consentirmi di essere convocato per la Nazionale maggiore danese, avendo già debuttato con la Under20, mentre per quanto concerne la scelta del 14 come numero di maglia, ciò dipende dal fatto che la n.19, che di solito indosso, era già utilizzata, ragion per cui mi sono orientato su quello“.

Last modified: Gennaio 15, 2025