ANCoS Pisa apre un nuovo Punto Digitale Facile per supporto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione

Written by admin• 1:09 pm• Attualità, Pisa

PISA- ANCoS Pisa espande i suoi servizi con l’apertura di un nuovo Punto Digitale Facile presso la sede dell’ex Circoscrizione n. 4, in Via F.lli Antoni n. 1 a Pisa. Inaugurata ufficialmente mercoledì 8 gennaio, l’iniziativa offre assistenza digitale gratuita ai cittadini, facilitando l’accesso e l’utilizzo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Presso il nuovo Punto, i cittadini possono ricevere supporto per attività come la richiesta di certificati anagrafici o del passaporto, la compilazione di domande per bonus e l’attivazione dello SPID.

“Con l’apertura di questo nuovo Punto, estendiamo la nostra presenza sul territorio del Comune di Pisa, offrendo un ulteriore punto di supporto per chi ha difficoltà con le nuove tecnologie digitali”, ha dichiarato Michele Mezzanotte, presidente di ANCoS Pisa.

Orari di apertura

Il Punto Digitale Facile di Via F.lli Antoni n. 1 sarà aperto ogni mercoledì pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00. Rimane operativo anche il Punto Digitale Facile di Via Carlo Matteucci n. 36, con i seguenti orari:

Mercoledì: dalle 9:00 alle 12:00.

Lunedì, martedì e giovedì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Last modified: Gennaio 15, 2025