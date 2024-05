Happy Hour della tecnica e della scienza 2024: un viaggio tra passato, presente e futuro all’Itis ‘Marconi’

Scritto da admin• 9:45 pm• Pontedera, Attualità, Cultura

PONTEDERA – L’undicesima edizione del “Happy Hour della Tecnica e della Scienza” presso l’Itis “Marconi” si è svolta recentemente con il tema “Back to the Future”.



L’evento ha unito prospettive future europee con riflessioni sul passato, offrendo un ampio spettro di attività, da discussioni su competenze professionali future a un viaggio nel tempo della fisica e delle STEAM.

La cerimonia inaugurale ha presentato la Commissione e il Protocollo contro il bullismo e il cyberbullismo, con la collaborazione della Polizia di Stato e della Camera Penale di Pisa. Studenti hanno realizzato il marchio di HH e quello del bullismo, con una cerimonia inaugurale seguita da esibizioni musicali e teatrali.

Durante l’evento, visitato da numerose famiglie e ex-studenti, sono stati mostrati progetti laboratoriali, focus su aspetti scientifici, realtà aumentata e virtuale, intelligenza artificiale, imprenditorialità, e aspetti storici.

La manifestazione ha visto la collaborazione con il Comune di Buti, il Centro MOVET e il Cineplex di Pontedera. Si è conclusa con interventi musicali e la presentazione del progetto Service Learning BluLab, realizzato con Acque SpA, l’Équipe Formativa Territoriale Toscana del MIM e il Comune di Pontedera.

L’evento è stato descritto come “leonardiano”, unendo aspetti tecnico-scientifici con riflessioni umanistiche, e come “corale”, coinvolgendo diverse competenze in un’unica visione educativa.

