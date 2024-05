Flashmob ‘Be Everything Belong’: Pontedera e altre città europee per l’inclusione sociale

Scritto da admin• 9:39 pm• Pontedera, Cultura

PONTEDERA – Centinaia di giovani provenienti da 16 città europee, tra cui Pontedera, hanno recentemente partecipato al flashmob “Be everything belong”, un’ampia iniziativa di arte pubblica supportata da Inside Out, la piattaforma ideata dall’artista Jr.

Nel corso dell’evento, più di 130 ritratti di giovani attivisti sono stati affissi sulle pareti dell’Hallunda Folkets Hus, uno dei principali centri culturali svedesi situato nella città di Botkyrka, vicino a Stoccolma. Questa città è diventata un esempio globale per le sue buone pratiche in materia di inclusione sociale e intercultura. I promotori dell’evento hanno descritto l’esperienza come emozionante, poiché si è formato un grande mosaico con i volti di decine di attivisti che si impegnano quotidianamente per promuovere un senso di appartenenza e per trasformare le città in luoghi senza barriere.

Il flashmob è stato il culmine del progetto “Net-Idea” (Network of European Towns for Interculturalism, Diversity, Equality and Anti-Discrimination), finanziato dalla Commissione europea e promosso dall’Istituto cooperazione economica internazionale (Icei), un’ONG italiana con sede a Milano. Pontedera è uno dei partner di questo progetto, che ha organizzato diverse iniziative anche a livello locale.

L’obiettivo principale del progetto è rafforzare il dialogo con le autorità locali per promuovere la diversità, l’intercultura, la lotta alle discriminazioni e l’inclusione delle minoranze.

Last modified: Maggio 1, 2024