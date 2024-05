Concerto alla Villa Medicea di Coltano: un pomeriggio tra musica e storia

Scritto da admin• 10:40 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

COLTANO– Domenica 5 maggio si terrà il consueto doppio appuntamento del Festival organizzato dall’Associazione Fanny Mendelssohn, con il sostegno della Fondazione Pisa e Unicoop Firenze.

L’evento gode del patrocinio della Regione Toscana e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina, in collaborazione con ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane – sezione Toscana) e la partecipazione di Edi Progetti, Mercatopoli e Confartigianato Pisa.

I saloni della suggestiva Villa Medicea di Coltano ospiteranno due grandi artisti provenienti dalla Cina e dalla Germania. La villa, costruita nel 1587 da Buontalenti su commissione di Francesco I de’ Medici, ha una storia affascinante, passando dalle proprietà dei Lorena a quella dei Savoia, fino all’Opera Nazionale Combattenti e attualmente al Comune di Pisa, gestita dalla Proloco di Coltano. È qui che si trova il museo dedicato a Guglielmo Marconi, grazie all’iniziativa della Proloco stessa.

Alle ore 16, il pianista Florian Koltun aprirà il pomeriggio con un recital eseguendo due capolavori del repertorio pianistico: le 32 variazioni in do minore di Beethoven e la celeberrima Ciaccona che conclude la Seconda Partita per violino solo di Bach, trascritta per pianoforte da Ferruccio Busoni.

Dopo un aperitivo offerto dalla Proloco di Coltano, alle 17:30, il duo composto dallo stesso Koltun e da Xin Wang si esibirà in un concerto per pianoforte a quattro mani. I due artisti, che si sono conosciuti nel 2008 alla Hochschule für Musik und Tanz di Colonia, hanno formato una solida collaborazione musicale, portando la loro musica in numerose tournée internazionali e esibendosi con rinomate orchestre e direttori.

Il programma proposto include musiche di Rossini, Debussy e si concluderà con la meravigliosa Fantasia op.103 di Schubert.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 347 6371189 – 347 8509620 email: associazionefanny@gmail.com www.fannymendelssohn.eu

Last modified: Maggio 1, 2024