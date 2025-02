Guido Pagliuca: “Mi aspetto un Pisa aggressivo”

Written by admin• 5:35 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico delle Vespe Stabiesi Guido Pagliuca, originario di Cecina, ed ex allenatore della Lucchese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Pisa, in programma all’Arena Garibaldi sabato 22 febbraio alle ore 15. Juve Stabia che sarà guidata in panchina , stante la squalifica del tecnico cecinese, dal vice Nazzareno Tarantino, ex attaccante della Lucchese. La compagine campana, inoltre, dovrà fare nuovamente a meno del proprio pubblico, in seguito alla decisione del CASMS.

Esigenza di fare punti: “Sono periodi dove c’è l’esigenza di fare punti ed è normale che sia così. Ogni anno vorrei avere questa pressione. Dobbiamo presentarci con grande umiltà e la giusta distanza tra il piacere di giocare e il piacere di lottare. Sono convinto che i ragazzi sono grandi e lotteranno fino alla fine come fatto durante le partite: con grande umiltà abbinata a quella consapevolezza che deriva da risultati importanti che hanno accelerato la nostra crescita“.

Sul Pisa: “Affrontiamo una squadra forte che ha fatto un girone di andata importantissimo con giocatori di alto livello e un allenatore che dà organizzazione alla propria squadra. Quello di Pisa è un ambiente importante, una squadra temibile che domani sarà molto aggressiva. Mi aspetto un Pisa aggressivo, che ci concede un po’ di profondità. Un Pisa con forza fisica e molto bravo a recuperare seconde palle per far partire le azioni. Una partita molto difficile, mi aspetto che i ragazzi la vivano come un’opportunità di crescita. Serve grande carattere e grande forza. Dobbiamo capire in base alla partita cosa fare di più in base al momento “.

Sulla propria squadra e lo staff: “Ci siamo preparati anche le scelte, soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva. La squadra è migliorata molto rispetto al girone di andata. Le ultime tre quattro partite dove le squadre venivano uomo su uomo, i ragazzi sono stati bravi a trovare la profondità. Tante assenze le recuperiamo. Domenica chi ha giocato benissimo mi da maggior convinzione nelle scelte. Tutti hanno risposto alla grande. Vivere questo momento con entusiasmo è grandissimo merito di questi ragazzi eccezionali. Oltre a essere bravi giocatori sono devastanti come risorsa umana. È normale che siamo circondati da persone con grande voglia di mettere la squadra in condizioni migliori. È giusto condividerlo con i nostri tifosi, una parte importante per il nostro percorso e per la nostra crescita. Ho la possibilità di lavorare con uno staff eccezionale. Questa condivisione ci porta entusiasmo. Dobbiamo lavorare sul quotidiano. Le nostre energie le traiamo dalle nostre ambizioni. Essendo un gruppo giovane è importante avere ambizioni. Questo miglioramento dev’essere per i ragazzi un qualcosa di importante per il loro futuro. Ci sono ragazzi con margini di miglioramento e buone prospettive davanti. Sono orgoglioso del rapporto che si è creato tra la squadra e la città. Sono orgoglioso quando vedo questi ragazzi con la gioia di giocare a calcio e di lottare. La caratteristica fondamentale è essere gente che lotta e quel morso da dare in ogni partita. A volte meglio a volte peggio. È importante essere bravi ad aggredire quando perdiamo palla. Importanti anche le preventive: stiamo lavorando sulla comunicazione tra giocatori“

Tifosi stabiesi assenti a Pisa: “Ci dispiace non avere i tifosi con noi. Si meritavano questa partita e meritavano di essere allo stadio. Dobbiamo far sì che siano contenti anche da casa.“

