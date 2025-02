Filippo Inzaghi: “Guardiamo avanti, contro la Juve Stabia mi aspetto un grande pubblico che ci spinga al successo”

Written by admin• 7:05 pm• Pisa SC

PISA – Nell’immediata vigilia della sfida contro la Juve Stabia mister Filippo Inzaghi ha incontrato la stampa presso la Sala “Passaponti” dell’Arena Garibaldi.

di Giovanni Manenti



SUL COMUNICATO DELLA CURVA. “Per me è una grande soddisfazione il Comunicato della Curva in quanto hanno rilevato quanto di straordinario abbiamo fatto sinora ed ho ripetuto questo alla squadra, invitandoli a proseguire per cercare di raggiungere un traguardo che ad inizio stagione non era prevedibile. Mi attendo che domani ci sia un grande apporto di pubblico”.

SULLA SQUADRA. “Per quanto concerne la squadra, mancheranno Vignato e Solbakken, mentre Lind sta bene ed è a disposizione e come sempre andrà in campo, chi starà meglio e coloro che andranno in panchina dovranno essere in grado di dare il proprio contributo se chiamati a subentrare”.

ABBIAMO I PUNTI CHE CI MERITIAMO. “Noi dobbiamo guardare avanti, non ha senso tornare su quanto successo in queste ultime due partite, ovviamente rivediamo le partite e analizziamo eventuali errori, però io credo che in sostanza abbiamo i punti che ci siamo meritati, e se è vero che abbiamo raccolto meno nelle ultime due giornate in altre occasioni avremmo magari meritato meno”.

MORUTAN – TRAMONI DAL 1’. “Al momento non è ipotizzabile l’impiego di Morutan e Tramoni insieme dall’inizio, stanno entrambi bene e valuterò chi far partire, mentre Vignato continua ad avere un problema alla caviglia e Solbakken si è fermato per un fastidio muscolare”.

SU MORUTAN E LA DIFESA. “Morutan sta crescendo e secondo me è entrato bene a Cesena e dovrà proseguire su questa strada sicuro che ci darà una grossa mano nel finale di Campionato, così come il più grande dubbio che ho è quello di scegliere tra Rus, Bonfanti e Calabresi, anche se sono consapevole che in ogni caso avrò un giocatore di sicuro affidamento”.

SULLA JUVE STABIA. “Il fatto che la Juve Stabia possa scendere in campo all’Arena più serena rispetto a noi non credo che rappresenti un problema, visto che anche i ragazzi non devono subire la pressione del risultato, bensì andare in campo con la consapevolezza di poter fare bene, dovendomi ripetere sul fatto che sono altre le squadre che dovrebbero avere questo stato d’animo rispetto alle previsioni della vigilia, mentre noi, al pari di Spezia ed anche Juve Stabia stiamo facendo un torneo al di sopra delle aspettative”.

SERVE FIDUCIA, SOCIETÀ FORTE. “Ai tifosi chiedo di avere fiducia, la nostra posizione è frutto del nostro lavoro, anche se sono più di 30 anni che il Pisa manca dalla Serie A, è chiaro che se continuiamo su questa strada prima o poi ci arriveremo, grazie anche alla forza della società che rappresenta una garanzia sotto questo aspetto, fermo restando che proveremo con tutto il nostro impegno a regalare questo sogno sin da questa stagione”.

Febbraio 21, 2025