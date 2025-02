Domenica 23 febbraio la giornata degli Scout Agesci Cngei a Pisa

Written by admin• 4:16 pm• Attualità, Pisa

PISA – Domenica 23 febbraio, le associazioni Agesci e Cngei di Pisa si incontrano per celebrare il Thinking Day, la giornata che tutte le Scout e gli Scout del mondo dedicano alla riflessione sui temi dell’amicizia e della fratellanza. Più di 500 tra ragazzi e ragazze, appartenenti ad otto gruppi scout cittadini, si incontreranno nelle piazze della città, con attività e momenti di condivisione, aperte a tutta la cittadinanza.

Cos’è il Thinking Day?. Il Thinking Day è una ricorrenza annuale, che viene celebrata il 22 febbraio da più di 40 milioni di scout in tutto il mondo (ca. 250.000 in Italia): una data che coincide con l’anniversario della nascita di Lord Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo, e di sua moglie Olave Baden-Powell, anch’essa grande promotrice del movimento. Durante questa giornata, gli scout riflettono sul valore della fratellanza mondiale e sulla forza dell’amicizia, che unisce le persone al di là di confini e differenze culturali.

Il Thinking Day rappresenta quindi una celebrazione di alcuni dei valori che maggiormente caratterizzano lo scoutismo internazionale: l’impegno verso una comunità globale, l’educazione alla pace, la cura per l’ambiente e la promozione dei diritti umani. In Italia, come nel resto del mondo, è un’occasione per rafforzare il legame tra i membri delle diverse associazioni scout e per ricordare l’importanza dei valori comuni che le uniscono.

Per questo, i gruppi Agesci e la Sezione Cngei di Pisa hanno scelto di celebrare insieme il Thinking Day, unendo le forze per organizzare una giornata di attività che coinvolgerà bambini, ragazzi e famiglie, in un clima di festa e condivisione. La scelta di festeggiare insieme è un segno di unità e collaborazione tra le due principali realtà scout italiane, che pur nella loro diversità, sono unite dallo stesso spirito di servizio, educazione e impegno per una società migliore. Durante la mattinata, verranno organizzate diverse attività, in base alla fascia di età. Nel pomeriggio, tutti i gruppi si raduneranno al Giardino Scotto, per l’attività di condivisione e la chiusura della giornata.

Last modified: Febbraio 21, 2025